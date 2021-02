Campoy (PP) dice que "hay que salvar a la gente del coronavirus, pero también de la ruina"

Los datos, con cuatro meses consecutivos de incremento del desempleo en la comunidad, incluso doblando la meda nacional en algunos meses, "dejan poco espacio para la esperanza y un agujero cada vez de mayor tamaño en el debe de la Administración autonómica", ha manifestado Campoy, quien ha acusado al Gobierno aragonés de "seguir parcheando un gigantesco drama humano con mini planes de choque, cuando lo que debería haber hecho desde hace meses es reorientar su política económica para evitar, o al menos disminuir en lo posible el cierre de miles de pequeños y medianos negocios en Aragón".

El portavoz económico del PP ha resumido la acción del Ejecutivo en "la descripción de una situación que ya conocemos todos y especialmente los 85.000 parados, utilizar la pandemia para exculparse, anunciar y volver a anunciar mini planes que los propios beneficiarios rechazan por insuficientes, inútiles o imposibles de aplicar, y ahí se acaba todo. Lamentablemente, esto es lo que viene haciendo el Gobierno de Aragón durante todo 2020".

Con un incremento de 17.523 parados en los últimos doce meses y unas expectativas de seguir sumando 1.800 desempleados mensuales según el ritmo medio de crecimiento de los últimos cuatro registros, "la tarea de recuperar los puestos de trabajo perdidos se hace aún más difícil por no haber actuado antes, cuando aún era posible frenar o aminorar esta destrucción masiva de empleos", ha señalado, reiterando sus críticas al Gobierno al afirmar que "da la sensación de que siempre lo han dado por perdido, que no lo han peleado lo suficiente. De lo contrario hubieran puesto más medios y más dinero. Y no lo han hecho".

"Los datos negativos se acumulan para el Gobierno presidido por el PSOE este dos de febrero porque también las cifras de afiliación fueron peores en enero, con 4.910 cotizantes menos respecto a diciembre de 2020 y 12.007 por debajo que hace un año, a los que hay que añadir 15.428 aragoneses sujetos a un expediente de regulación de empleo temporal", ha concluido Campoy.