La 'guerra' en las Bolsas y su fecha de caducidad: "No se puede perder dinero solo por ir en contra de lo establecido"

Desde la semana pasada, un grupo de foreros de Reddit ha venido trastornado el mercado, ocasionando que acciones o materias que cotizaban a la baja tengan repentinamente un gran repunte.

Todo comenzó cuando un grupo de pequeños inversores organizados en el hilo Wall Street Bets de Reddit se puso de acuerdo para comprar acciones de GameStop y BlockBuster. Empresas a la baja o en situación de quiebra cuyas acciones subieron súbitamente de precio, arruinando a quienes habían apostado por posiciones bajistas. El fondo Melvin Capital perdió casi 4.000 millones debido a la salvación de GameStop.

Una tendencia que ya se ha presentado en España. Este lunes, varios pequeños inversores organizados a través de Telegram instaron a invertir en valores de la empresa vasca Tubacex, una de las que más ha bajado en bolsa en los últimos meses.

¿Qué hay detrás de estos pequeños y anónimos ahorradores capaces de arruinar a fondos de inversión? Javier Santacruz, profesor del Instituto de de Estudios Bursátiles (IEB), señala que tras la máscara del foro de Reddit puede haber "un movimiento de grandes inversores".

"Creo que Reddit se está usando para viralizar mensajes de movimientos al alza o a la baja. de acciones, metales o cualquier otro producto, porque por sí solo no provocas un movimiento tan grande como el que ha habido en los últimos días", señala.

Considera que para mover dinero en las dimensiones que se han visto en estos casos se necesita un acceso directo al mercado bursátil. Y es que los inversores minoristas suelen actuar a través de intermediarios autorizados, como bancos, agencias o brokers, que son a su vez los que operan según las instrucciones que reciben,

"Si no tenemos acceso directo al mercado, no podemos provocar un gran movimiento alcista"

"Si no tenemos acceso directo al mercado, no podemos provocar un gran movimiento alcista", indica. "Mi hipótesis es que esto está movido por grandes inversores, con información privada no conocida por el resto del mercado, y que está haciendo estos movimientos".

Tendrá que ser la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU) la que tenga que investigar quiénes están detrás de estos movimientos. Porque, recuerda, intentar acciones para influir en un precio es un delito, una conducta contra la competencia

"Detrás de los nombres que tengan en la plataforma o en los foros, tiene que haber inversores con acceso directo al mercado, porque por iniciativa de unos Robin Hood individuales es imposible hacer algo de estas dimensiones", considera.

"Perjudicar a determinados fondos"

Por contra, Joaquín Robles, analista de XTB, no cree que necesariamente haya detrás de estos foreros grandes grupos de inversión, y que es suficiente el acceso a través de terceros para provocar movimientos bursátiles como los que se han visto en los últimos días.

Robles recuerda que Reddit es el mayor foro de habla inglesa a nivel global. "En las últimas semanas, a través del hilo Wall Street Bets, los inversores se han organizado para invertir en valores que acumulaban muchas posiciones en corto. Lo que querían realmente no era invertir en esa compañía porque pensaran que iba a ir bien, sino perjudicar a determinados fondos de cobertura".

"Cada uno, desde su broker o intermediario financiero, compró las acciones que consideró oportunas, y en esa unión generaron esas fuertes subidas", agrega. "Que haya algún grupo detrás alentando este tipo de movimientos, la verdad no se sabe".

Pero considera perfectamente posible que estos movimientos se puedan hacer a través de brokers, sin acceso directo al mercado. "El problema es que hasta ahora no había habido precedentes de algo así, se ahí que haya sorprendido tanto. Con las redes sociales, es fácil organizar a un gran grupo de inversores".

De hecho, apunta, Wall Street Bets tenía la semana pasada 1,8 millones de usuarios, y ahora reúne a más de 8 millones. "El alcance de este tipo de acciones puede ser mayor".

Sin mucho recorrido

Sin embargo, el experto no cree que este tipo de acciones tenga mucho más recorrido, porque los pequeños inversores no pueden permitirse pérdidas sostenidas en el tiempo.

"Igual que hemos visto subidas de 800% en determinadas acciones, también se han registrado en días posteriores caídas del 50%", señala. "Que una acción suba un 400% no significa que los clientes que han invertido van ganando un 400%, eso lo gana el primero, pero los que llegan al último pierden dinero".

"No creo que los inversores minoristas quieran perder dinero de manera sostenida simplemente para ir en contra de lo establecido", agrega. "Poco a poco van a dejar de hacer este tipo de acciones antes de perder su capital".

De hecho, ni siquiera han mostrado una orientación común. Como ejemplo, indica que esta semana se han orientado a un activo como la plata, que no acumulaba grandes posiciones bajistas.

"La plata tenía muy buenas perspectivas, venía de subir el año pasado un 60%, este año se estaba comportando bien", comenta Robles. "Entonces, ahora los inversores no han utilizado los mismos motivos que les han llevado a invertir en las primeras compañías, no sabemos hasta qué punto tienen una mentalidad común".

"No creo que muchos inversores minoristas estén dispuestos a perder dinero de manera continuada", añade.