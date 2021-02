L'afiliació a la Seguretat Social cau un 1,83% al gener a la Comunitat Valenciana i perd 35.468 cotitzadors

En el primer mes de l'any, 1.541.399 persones treballadors van cotitzar en el Règim General. D'elles, 58.340 eren del Règim Especial Agrari i 30.233 de la Llar. D'igual manera, hi havia 351.946 autònoms i 6.323 cotitzaven en el Règim del Carbó.

Per províncies, Alacant va perdre al gener 11.561 cotitzadores respecte a desembre (-1,79%), mentre que en l'últim any la pèrdua ascendeix a 17.126 afiliats (-2,62%). A València l'afiliació va caure en 19.700 al gener (-1,89%) encara que en el conjunt de l'any la xifra se situa en 4.598 cotitzadors menys (-0,45%). Per la seua banda Castelló, va perdre 4.206 afiliats al gener respecte al mes anterior, encara que la variació anual suma 3.586 cotitzadors més (+1,51%).

D'aquesta manera, al gener el nombre d'afiliats mitjans a Alacant es va situar en 636.031 cotitzadors, a València en 1.023.161 i a Castelló en 240.476.