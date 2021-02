Salud defiende que el regidor de Mahón se vacunó por estar en contacto con los usuarios de la residencia

Tras ser preguntada por esta cuestión en el pleno del Parlament, Gómez ha explicado que Mas ha estado en el centro residencial cada día en contacto con los usuarios y al frente de la gestión de la residencia.

"Diré algo personal que no me gusta decir de ningún cargo público: este regidor no se quería vacunar por el cargo que ocupa, fue la enfermera gestora de casos quien le recomendó esta vacunación", ha asegurado Gómez.

La consellera ha considerado que se están cumpliendo los protocolos y todos los criterios de vacunación y que "no es momento de poner en duda a las personas de prestigio que están elaborando el proceso". "Este Govern es el primero interesado en vacunar lo más pronto posible", ha destacado.

Desde el Grupo Popular, la diputada Tania Marí ha censurado la campaña de vacunación "fomentada en la improvisación, la opacidad y los privilegios".

Además, Marí ha reclamado a la consellera una copia del proceso de vacunación en los hospitales de las Islas para conocer si ha habido directivos y gerentes que hayan vacunado antes que el personal de primera línea.