Carmen Borrego se sincera: "No veo 'Sálvame' porque me da miedo"

Los últimos días de Carmen Borrego dan para tropecientas tramas diferentes, dependiendo del punto de vista que quieras adoptar: la familia resquebrajada (y así se lo hizo ver su sobrina, Alejandra Rubio), Jorge Javier Vázquez señalando, ni más ni menos, que a la hija de María Teresa Campos como la responsable de la caída televisiva de esta... Es normal que haya decidido —nuevamente— hablar alto y claro sobre sus sentimientos.

Más allá de ser o no el patito feo (y rentable) de la familia, Borrego habló para la revista Lecturas en una entrevista que lo desencadenó todo y que ahora toma una pequeña continuación en forma de charla con Mila Ximénez, donde la colaboradora de Viva la vida explica el momento tan duro que está atravesando.

Ahora mismo, la hermana de Terelu Campos sabe que tiene a bastante gente en los pasillos de Telecinco en su contra, no solo el presentador de Badalona, al que ya contestó en su momento, sino también a Emma García, la conductora de Viva la vida, que ya le echó la bronca el otro día, o hasta a Kiko Matamoros y María Patiño, de quienes asegura tener cierto temor.

"No pongo Sálvame porque me da miedo" es el contundente alegato de Borrego, siendo tal el pavor que le da poner el programa estrella de Mediaset, aún sabiendo reconocer que, siendo como es un trabajo, algunos de los comentarios que se realizan "nos lo merecemos, como todos", porque "de repente te ves ahí con algo que has dicho" y que no puedes negar.

Eso sí, no le gustan las formas, porque con cierta tristeza que da la impotencia, añade que nunca se escucha lo que ella de verdad quiere decir: "Yo por culpa de Sálvame no me siento libre de decir lo que quiero. Lo que digo se tergiversa". Y este sentimiento de inferioridad lo intentó resolver mediante ayuda profesional.

"He tenido la sensación de que todo lo que hago está mal y eso te va tocando psicológicamente. En los platós no lo hago bien, me he ido descafeinando por miedo", se sincera sobre cuál puede ser la razón de que, a su juicio, ya no sea la que era.

Eso sí, para el final, la tertuliana recupera la esperanza. "Me gustaría volver a ser yo", se reafirma, aunque entienda que pertenecer a un apellido como es del Campos sigue pesando: "¿Quién soy yo para despertar a todos en contra de mi hermana, de mi sobrina o de mi madre?".