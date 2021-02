Vicente Vallés vuelve a dar la réplica a Fernando Simón tras sus declaraciones sobre las vacunas sobrantes

El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, habló en rueda de prensa sobre qué se debe hacer con las vacunas que sobran después de una jornada, pues éstas deben conservarse a una temperatura muy baja y después de ser descongeladas no se pueden guardar, por lo que si no se inyectan, se desperdician.

"Si queda una o dos dosis en un recipiente que no se puede guardar hasta el día siguiente. Esas dosis no las vamos a tirar, hay que ponérselas a alguien que esté por ahí", decía Simón, preguntado por la prensa, aunque dejaba claro que destinar viales a personas que no estén en la lista de vacunación no es ético.

El periodista y presentador de informativos de Antena 3 Vicente Vallés, volvió a ser la réplica a las palabras del técnico del Ministerio de Sanidad, como ya ha hecho en otras ocasiones, de forma muy comentada.

En esta ocasión, tras oírse en su telediario las palabras de Simón, Vallés exponía: "Ya ven que no parece estar muy claro el protocolo respecto a qué se hace cuando sobra una, dos o tres dosis del algún vial después del proceso de vacunación de una jornada completa".

"El doctor Fernando Simón ha dicho que habrá que establecer alguna manera para que se vacune a alguien que esté por allí, sin establecer por ahora a quién", ponía de manifiesto el periodista, antes de pasar a otros asuntos del día.