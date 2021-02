L'AVE arriba a Elx i Oriola i Puig demana que unisca la Comunitat

El tren d'alta velocitat (AVE) va arribar aquest dilluns per primera vegada a les localitats alacantines d'Elx i Oriola, la qual cosa estén encara més la seua xarxa per la Comunitat Valenciana. En concret, el tram activat discorre entre Monforte del Cid, Elx i Oriola i s'integrarà en la línia Madrid-Castella-la Manxa-Comunitat Valenciana-Regió de Múrcia, autonomia aquesta última a la qual arribarà més endavant.

La inauguració va comptar amb la presència del president del Govern, Pedro Sánchez, acompanyat pel cap del Consell, Ximo Puig, i el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que va subratllar la importància de la nova connexió per a les comarques del Baix Vinalopó i del Baix Segura i, especialment, per a Elx i Oriola.

Amb aquest tram, va afirmar, “el Corredor Mediterrani arriba a les seues portes amb altres 54 quilòmetres des de Monforte del Cid a Beniel, incorporant dues noves estacions a la seua xarxa: Elx Alta Velocitat i Oriola Miguel Hernández”, com s'ha batejat aquesta última.

Amb la posada en marxa d'aquest tram d'AVE, els estalvis de temps de viatge per a Elx són d'una hora respecte als temps actuals, ja que passa a estar connectada directament amb Madrid en 2 hores i 9 minuts, mentre Oriola ho fa en 2 hores i 22 minuts.

L'arribada de l'alta velocitat suposa, a més, un avanç per al Corredor Mediterrani de mercaderies, més enllà de la visió radial de les infraestructures. Així ho va assegurar el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, que va advocar per “trencar la preponderància” de l'esquema radial de ferrocarril i va defensar que el Corredor és una “oportunitat immillorable” per a “afavorir el transport de mercaderies dels ports fins als centres logístics”.

D'altra banda, l'AVE també obri la porta a la possibilitat de connectar la Comunitat Valenciana, de nord a sud, a través de la xarxa d'alta velocitat. En paraules del president valencià, Ximo Puig, aquest nou tram “és una mica més que una via ràpida a la capital: també obri la porta a la millora dels serveis de rodalia entre Alacant, Villena, Elx i Oriola, i, molt prompte, esperem que aquestes ciutats siguen, en breu, dues parades més del Corredor Mediterrani”.

En aquest punt, el president va agrair “l'impuls enorme” del Govern d'Espanya a aquest gran projecte comú, i va assenyalar que, per a continuar potenciant-lo, resulta “fonamental” que “els treballs, de nord a sud, continuen avançant, amb especial èmfasi en el tram Xàtiva-L'Alzina”, la qual cosa “permetrà viatjar en AVE entre Alacant i València, i de Castelló al Baix Segura”.