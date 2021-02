Simón: "Si sobran vacunas y no se pueden guardar tenemos que ponérselas a alguien que esté por ahí"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad,Fernando Simón, ha opinado en su última comparecencia pública sobre las personas que se han puesto la vacuna del coronavirus sin pertenecer a los grupos prioritarios por los que ha empezado la vacunación, como ha sido el caso de numerosos políticos.

Simón ha enfatizado que "no se pueden perder dosis y menos de una vacuna de la que no tenemos todas las dosis que nos gustaría", pero "es normal que se vacune a alguien que no sea del grupo.

"En algunas situaciones es normal que se vacune a alguien que no sea del grupo: si llega el fin del día y sobran una o dos dosis de vacuna en un recipiente y no se puede guardar no las vamos a tirar, tenemos que ponérselas a alguien que esté por ahí, eso todo el mundo lo entiende", ha explicado.

Pero "otra cosa es que se desvíen viales completos. Eso no es ético. Yo no voy a decir si hay que sancionar o no, pero no es ético. Ahora bien, las sanciones que decida el responsable que tenga que decidir", ha zanjado antes de volver a defender que no se debe vetar la segunda dosis a los que se han saltado el protocolo porque sería "añadir un error sobre otro".

Estas declaraciones dejan claro que no existe un criterio homogéneo ni protocolo sobre qué se debe hacer con las dosis sobrantes de la vacuna, que se pueden echar a perder si en un determinado periodo de tiempo no son inyectadas a otras personas.