Alberto, en 'Firts dates': "Me gustan las mujeres listas, al contrario que muchos hombres, que las prefieren tontas"

Una vez más, la política hizo fracasar una cita en First dates. Todo apuntaba a que Ana Isabel y Alberto repetirían más veces la cena que tuvieron este lunes en el programa de Cuatro, pero la ideología de ella espantó al madrileño.

Carlos Sobera fue el encargado de recibir a Ana Isabel a su llegada al local, donde comentó que "no he tenido mucha suerte en el amor porque han desconfiado de mí, pero tampoco me han sujetado con una soga para darme amor o entregarlo".

Carlos Sobera y Ana Isabel, en 'First dates'. MEDIASET

El presentador quiso saber qué era lo que iba buscando a First dates: "Vengo en busca algo que ya no existe, un caballero. Un hombre tiene que conquistar y ganarse a la mujer. Los detalles son muy importantes", afirmó Ana Isabel.

A continuación, llegó Alberto, un jubilado al que le gustaban "las mujeres inteligentes, cosa rara porque la mayoría de los hombres prefieren las tontas y que estén buenas. Yo quiero que esté buena, pero que sea lista".

Durante la cena todo fue muy bien ya que coincidieron en gustos y aficiones, la complicidad entre ambos era palpable, hasta que llegaron a los postres y Alberto realizó una pregunta que obtuvo una respuesta que no esperaba.

"¿A ti te interesa la política?", le preguntó a su cita, que le contestó: "No quiero saber nada de ninguno, soy de súper derechas porque mi madre y mi familia me lo inculcaron", afirmó Ana Isabel.

El madrileño, al escucharla, admitió que "con una persona muy de derechas no puedo coincidir nunca. Es una forma de pensar que es totalmente opuesta a la mía siendo de izquierdas, y vamos a chocar en todo".

Al final, Ana Isabel sí que quiso tener una segunda cita con Alberto "para conocerle un poquito más", pero él, en cambio, no quiso volver a quedar: "No me veo con ella porque tenemos formas de pensar muy diferentes".