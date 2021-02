Pablo Motos: "Estoy en casa medio muerto de envidia, medio muerto de miedo"

Aunque no estuvo presente en plató por primera vez en 15 años, Pablo Motos no pudo dejar la oportunidad de participar enEl hormiguero este lunes para contar los motivos de su ausencia en el espacio de Antena 3.

Nuria Roca fue la encargada de presentar el programa y, en medio de la tertulia con Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita, conectaron "con el jefe", que estaba en su casa, para que les diera la última hora de su estado de salud.

“Estoy bien, sin síntomas. Esperemos que sea una falsa alarma” - Conectamos con Pablo Motos #MalumaEHpic.twitter.com/0NZ5WdTbBB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2021

"¿Cómo estás?", le preguntó Roca al presentador, que le contestó que "estoy perfectamente, pero... ¿Qué estaba haciendo El Monaguillo? Me voy un momento y le veo haciendo esas gilipolleces -el colaborador se puso a montar en bicicleta por el plató al recordar una anécdota de pequeño-".

El Monaguillo y Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos contó que "estábamos preparándonos para hacer el programa y me han llamado para decirme que había estado en contacto con una persona positiva en covid y no quiero poner a nadie en peligro, por eso me he venido a casa".

"No tengo ningún síntoma, estoy con más energía que nunca, pero me rayo enseguida porque cuando respiro pienso que lo hago menos, estoy todo el rato oliendo cosas ¡y lo hago de puta madre!", exclamó el valenciano.

También destacó que "ha venido el médico del programa para hacernos la PCR y mañana sabré si soy positivo o no, pero también me han hecho un test de antígenos y soy negativo". Roca comentó que "entonces la PCR dará negativa".

Nuria Roca y Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Espero que el resultado sea que doy negativo", deseó Motos. "Llevo 15 años sin fallar ni un solo día a El hormiguero y, de repente hoy, perdérmelo, me duele en el alma", añadió el presentador que también tuvo unas palabras hacia Roca.

"Te agradezco de corazón que te hayas puesto a presentar, entrevistes a Maluma, aguantes al Monaguillo con una bici...", afirmó el valenciano. "Es muy fácil trabajar, no solo contigo, sino con todo este equipo que te lo ponen todo en bandeja, tampoco tiene ningún mérito", reconoció la presentadora.

Aun así, Motos señaló que "el programa ha quedado sensacional, pero estoy aquí medio muerto de envidia, medio muerto de miedo. Hasta que no salga la PCR no sé si podré ir amaña o no, sino tendrás allí a Susanna Griso".

"Esta noche, por culpa de este incidente, que esperemos que no sea nada, la gente se pierde tu magia", comentó Motos, a lo que Roca le contestó entre risas que "ahora soy 'presentatriz', eso, otro día".

El presentador contó que "cuando vino Nathy Peluso comentamos que nos encantaba el coulant de chocolate y de dulce de leche. Ahora mismo en mi casa hay 35...". Roca le pidió que no se los comiera porque "te va a dar una indigestión y, encima, darás negativo, pero no podrás venir por el dolor de tripa".

Todos los colaboradores le animaron que se los comiera mientras que la valenciana le despidió con unos consejos: "Relájate, diviértete, no te comas todos los coulant que tienes en casa y mañana estás aquí".