Triste adiós de Screech, de 'Salvados por la campana': etapa en prisión, problemas económicos, su paso por el cine porno...

Dustin Neil Diamond ha fallecido este lunes a la edad de 44 años tras perder la batalla contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace unas semanas cuando ya se encontraba en fase 4, la más avanzada. El actor saltó al estrellato por su papel en la serie de los noventa Salvados por la campana, en la que interpretaba al mítico Screech Powers.

Diamond, que nació en una familia judía en San Jose, en California, obtuvo el papel de Screech en 1989, lo que lo catapultó a la fama. Sin embargo, tras el final de la serie, a Dustin no le ofrecieron ofertas de trabajo, ya que el público seguía asociándolo con Screech. Por ello, decidió dar rienda suelta a sus dotes como humorista en espacios cómicos de bares.

Diamond regresó a los medios en 2005, cuando inició una campaña para recoger beneficios y evitar ser desahuciado -se enfrentó durante años a varias demandas por impuestos atrasados y procedimientos de ejecución hipotecaria por falta de pagos- y, un año después, decidió protagonizar una película de cine porno, Saved by the smell, para intentar relanzar así su carrera como actor.

Además, el actor también participó en varios reality shows, incluyendo la quinta temporada de Celebrity Fit Club, The Weakest Link y Celebrity Boxing. En diciembre de 2013, apareció en un episodio de Where Are They Now?, en la red de Oprah Winfrey; y en Celebrity Big Brother 12.

Más allá del plano televisivo, Diamond fue condenado a 4 meses de cárcel por un apuñalamiento en un bar de Wisconsin en 2014. En el verano de 2015, fue declarado culpable de conducta desordenada y de portar un arma oculta, motivo por el que tuvo que cumplir una pena de 120 días de prisión y 15 meses de libertad condicional, además de cumplir con servicios a la comunidad.

Por otro lado, los problemas económicos lo persiguieron hasta el pasado año. Y es que, en 2020, TMZ anunció que el actor le debía a su banco más de 269.000 dólares (unos 240.000 euros). Dicha entidad estaba dispuesta a ejecutar la hipoteca y dejarlo en la calle.

Finalmente, en enero de este año, se anunció que a Diamond se le había diagnosticado un carcinoma microcítico de pulmón terminal y que se estaba sometiendo a quimioterapia. Desgraciadamente, no ha logrado superar la enfermedad, que ha acabado con su vida de manera fulminante.