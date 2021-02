Sanidad notifica 762 muertos por Covid durante el fin de semana y la presión en las UCI se dispara al 45%

La epidemia cierra una jornada más a la baja en lo que respecta a los contagios mientras se espera que lo peor para los hospitales y las UCI llegue esta semana. Por lo pronto, este lunes el Ministerio de Sanidad ha notificado 79.686 positivos y 762 fallecidos, unas cifras alarmantes pero que avanzan por caminos opuestos.

Las comunidades que más contagios han notificado respecto al viernes han sido Andalucía (20.366), Comunidad Valenciana (18.630), Cataluña (8.376) y Madrid (8.001).

Mientras los casi 80.000 positivos registrados respecto al viernes son 14.000 menos que los registrados a inicios de la semana pasada, los 762 decesos que se han conocido este lunes prácticamente igualan los 767 de la semana pasada, el peor registro de mortalidad al menos desde abril.

En cuanto a la incidencia, los casos por cada 100.000 habitantes en 14 días han caído un 2,4% respecto al viernes pasado y se quedan en 865,7, un descenso que también se ha replicado en la incidencia a 7 días -un indicador que suele anticipar bastante bien hacia donde se moverá la incidencia a dos semanas- que cae un 5,4%.

La incidencia a 14 días cae con fuerza en Extremadura (-15,1%), Murcia (-14,5%) Aragón (-11,4%) o Baleares (-9,8%), mientras que se incrementa solo en cinco autonomías: Andalucía (6,7%), Asturias (6,2%), País Vasco (4,5%), Galicia (1,6%) y Canarias (0,5%).

"La epidemia está empezando a descender, y eso es bueno, pero necesitamos que descienda muy rápido para que nuestros hospitales y UCI no sufran un colapso o no lleguen a unos niveles en los que haya que reprogramar prácticamente toda la actividad", ha expresado Fernando SImón, director del Ccaes, en su rueda de prensa habitual de los lunes. "Aparentemente está bajando rápido", ha añadido el epidemiólogo que, no obstante califica los niveles de incidencia actuales como "una barbaridad".

“Podemos pensar que estamos en el buen camino, pero todavía estamos muy lejos de esos utópicos 50 casos por 100.000. Esperemos poder rebajar como mínimo al riesgo alto, por debajo de los 200", ha añadido el epidemiólogo.

Pese a que aún queda mucha epidemia por delante, Simón se ha mostrado optimista y ha valorado que "cada semana que pasa el número de personas que van a poder afectarse se va reduciendo, y la velocidad [de los contagios] también". "Estamos en una situación complicada, las variantes no ayudan, la población está cansada..." ha resumido el director del Ccaes, que, no obstante, ha afirmado que "no todas las variables van en contra de una evolución favorable". "Estamos viendo claramente un descenso en el número de casos", ha concluido.

Mientras los contagios ya marcan una senda claramente a la baja, el pico en hospitalizaciones y UCI, esperado para esta semana, se resiste todavía a llegar. El número de personas actualmente ingresadas en camas de agudos y cuidados intensivos ha vuelto a incrementarse este lunes, aunque es cierto que lo ha hecho muy por debajo de lo vivido el fin de semana pasado.

En estos momentos ya son 32.023 los enfermos de Covid hospitalizados en todo el país (1.219 más que el viernes) con una ocupación que ya se encuentra en el 25% de todas las camas disponibles.

En las UCI, la situación se sigue deteriorando mientras 4.894 pacientes de Covid se encuentran ya en tratamiento intensivo (171 más que el viernes). La ocupación de pacientes con Covid supera el 45% de los recursos disponibles, con siete comunidades -La Rioja (71,3%), Melilla (64,7%), Comunidad Valenciana (63,2%), Castilla-La Mancha (55,9%), Castilla y León (54,3%) Madrid (52,3%), Cataluña (52,3%) - por encima del 50%.