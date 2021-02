Marta López Álamo explota contra los irresponsables: "Mi madre es enfermera y lleva no sé cuánto tiempo sin dormir"

Marta López Álamo ha manifestado su enfado con las personas "egoístas" que no cumplen las recomendaciones sanitarias frente a la expansión de la Covid-19. Lo ha hecho a través de Instagram, donde ha mencionado, además, a su madre, quien, como enfermera, lucha contra la enfermedad desde el hospital.

"Mi madre es enfermera y lleva no sé cuánto tiempo sin dormir porque tiene que doblar turno", avanza la influencer, de 23 años, en sus stories, donde ha condenado los comportamientos irresponsables, sea quien sea el que los cometa.

"Apoyo a las personas que lo hacen bien y critico y condeno a las que lo hacen mal sean famosos o no famosos, influencers o no influencers. Me parece tan egoísta...", ha añadido la pareja de Kiko Matamoros.

"No es por mi madre o por los sanitarios, que también, es por todo el mundo. Vamos a poner un poquito de nuestra parte", ha zanjado la influencer, visiblemente molesta.