La lista de espera quirúrgica repunta hasta los 125 días en plena saturación hospitalaria en la Comunitat Valenciana

El colapso de los hospitales valencianos a causa del coronavirus se refleja también en las listas de espera de pacientes no contagiados, pero que necesitan ser intervenidos quirúrgicamente de alguna otra dolencia. El dato más actual que aporta la Conselleria de Sanidad corresponde al mes de diciembre, cuando ya la saturación estaba en aumento, aunque no se había llegado al pico de la pandemia y tampoco se habían suspendido todavía todas las intervenciones no urgentes por falta de camas disponibles, una decisión que se tomó el 8 de enero. Es por ello que las cifras actualizadas ahora por la Generalitat seguramente aumenten en los próximos informes, aunque ya reflejan una tendencia al alza nada esperanzadora.

Y es que en diciembre la lista de espera quirúrgica rompió la propensión a la baja que venía registrando meses atrás en la Comunitat –tras el verano los hospitales aliviaron su presión y fue la llegada de la segunda y, sobre todo, tercera ola lo que los volvió a colapsar– y aumentó hasta los 125 días, cinco más que en el mes anterior, mientras que el número de pacientes que aguardaba a ser intervenido también creció y se situaba en 59.838 personas, 420 más.

No obstante, estas siguen siendo cifras muy alejadas del pico registrado en agosto, cuando también se arrastraba la suspensión de la actividad no esencial. En ese mes se llegaron a alcanzar los 157 días de espera media, que posteriormente se redujeron a 151 en septiembre, 132 en octubre y 120 en noviembre.

La secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés, ha querido lanzar ahora un mensaje de calma: "Aquellas intervenciones no demorables están siendo atendidas todas en los hospitales públicos, con la colaboración de los hospitales privados", afirma. No obstante, ella misma asumió en octubre, antes de la tercera ola, que habría "un parón" relacionado con un incremento de la Covid. Y ese parón llegó en diciembre.

Según la Conselleria, en ese mes el número de pacientes que debían esperar más de 180 días para ser intervenidos ascendía a 19.764; el de pacientes con entre 91 y 180 días de espera era de 9.362, mientras que llegaban a 30.712 las personas cuya espera sería de menos de 90 días.

El dato positivo es que esos 59.838 pacientes en espera suponían la cuarta cifra más baja del año, después de la de noviembre, con 59.418; la de junio, con 58.926, y la de octubre, con 57.952 personas esperando a ser intervenidas. La cifra más alta se alcanzó en abril, con 66.973; seguida de marzo, con 66.349; mayo, con 64:987; febrero, con 61.793; agosto, con 61.689; septiembre, con 61.127; enero, con 60.983, y julio, con 60.352.

Por departamentos, la demora media más alta en diciembre se registraba en Vinaròs, con 208 días, seguido del Consorcio Provincial de Castelló, con 200; el Hospital General de València, con 183, y el departamento de salud de Castelló, con 157. En el extremo opuesto se encontraban el departamento de salud de Torrevieja, con 40 días de demora media para ser intervenido; el departamento de salud de Elx-Crevillent, con 46 días; el de Manises, con 62; y el del Hospital de Requena, con 66.

La cirugía plástica era la especialidad con más días de demora en diciembre, 197 (71 días más que en enero de 2020); y la lista de espera ascendía entonces a 1.660 personas (88 menos). Le seguían la neurocirugía, con 162 días de demora (26 más) y una lista de espera de 1.124 personas (126 más); y la cirugía torácica, con 157 días de demora (11 más), y una lista de espera de 115 personas (62 menos). Las especialidades con menos días de demora eran cirugía cardiovascular, con 65 días (12 menos) y 260 pacientes en lista; seguida de cirugía vascular, con 85 días y 1.550 pacientes; y oftalmología, con 86 días de demora media y 12.524 pacientes.

Asimismo, la de cataratas era la intervención que tenía un mayor número de pacientes en espera, 9.884 (1.005 menos que en enero), que debían aguardar una media de 76 días (16 más). Después, la intervención por hernia inguinal, con 2.913 pacientes y 82 días de espera. Para una prótesis de rodilla había 2.828 pacientes, con una demora media de 143 días; una artroscopia 2.527 pacientes con 147 días de espera; y una prótesis de cadera 1.348 con una dilación de 132 días.