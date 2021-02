Founder Institute (Silicon Valley) llança una acceleradora online d'start-ups a València

Founder Institute, amb seu a Silicon Valley, anuncia el llançament de la seua acceleradora 'startups 'pre-seed' a València, per mitjà d'un programa online amb l'objectiu d'ajudar a construir 30 empreses tecnològiques prometedores per any.