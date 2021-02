Kiko Rivera da un paso atrás en su guerra contra Isabel Pantoja: "Estoy destrozado, por mi salud mental tengo que frenar"

Después de otra entrevista demoledora este domingo en el Deluxe, Kiko Rivera ha acudido este lunes a su cuenta de Instagram para publicar un vídeo a modo de comunicado oficial en el que ha dicho que da un paso atrás en esta guerra mediática que tiene abierta contra su madre, Isabel Pantoja.

"Estoy mentalmente destrozado", ha asegurado el DJ, quien parece haberle afectado su última intervención televisiva. "No tengo ganas de volver a salir destrozado".

Aunque el marido de Irene Rosales ha explicado que la batalla legal en los juzgados continúa, pero ha decidido dejar de hacer apariciones públicas sobre el tema: "Voy a apearme de todo esto y volcarme en mi música".

"Todo lo que he contado es verdad. Que me he llevado una desilusión tremenda con mi familia: mi madre, mi tío... Horroroso", ha asegurado en su vídeo. Pero, aun así, todo esto le está afectando en su día a día: "Tengo mal humor, peleo con mi mujer, peleo con mis amigos, hay veces que no tengo ganas absolutamente de nada. Voy a tomar la decisión de apartar un poco todo esto, centrar mis energías en mi música".

Durante su entrevista, quien pareció más dura fue Belén Esteban al intentar defender a Isabel Pantoja y poner en duda algunas de las declaraciones de Kiko Rivera con el argumento de que se arrepentirá porque es su madre. "Nuestra amiga Belén... zasca, zasca... cuando ella sabe que lo que estoy diciendo es verdad", ha opinado el hijo de Paquirri.

"Al final es televisión y hacen su espectáculo como ellos quieren”, ha explicado Kiko Rivera. Pero, aun así, parece haber decidido apartarse del medio, al menos temporalmente: "Por mi salud mental tengo que frenar, no puedo más".