Controlat l'incendi de vegetació declarat a Alfarp

L'incendi ha obligat el Centre de Coordinació d'Emergències a establir la situació 1 del Pla Especial Enfront del Risc d'Incendis Forestals (PEIF) per possible afectació a béns de naturalesa no forestal.

L'avís del foc s'ha rebut sobre les 12.30 hores i s'han mobilitzat fins al lloc dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València dels parcs de Silla, Torrent i Catarroja, dos brigades de Divalterra, un helicòpter amb unitat helitransportada dels bombers de la Generalitat, un coordinador forestal i el cap de zona de Prevenció d'incendis, segons han informat el Consorci i el '112 CV' en el seu perfil de Twitter.

A primera hora de la vesprada s'ha retirat l'helicòpter V-2 amb unitat helitransportada de la Generalitat. En la zona continuen dos unitats de bombers forestals de l'Administració autonòmica, dos autobombes, dos brigades de Divalterra, un agent mediambiental i un cap de zona.

Els esforços dels efectius se centren a protegir les vivendes pròximes al lloc de l'incendi i a frenar l'avanç cap a la muntanya. El foc no ha cremat cap casa però sí ha afectat la vegetació d'alguna parcel·la.

El Consorci ha instal·lat un Lloc de Comandament Avançat a Alfarp per a coordinar totes les operacions d'extinció. En aquest sentit, el cos provincial ha remarcat que el fort vent és el protagonista de la jornada i ha advertit del perill que açò suposa pels incendis que es puguen produir. De fet, fins a les 15.15 hores d'aquest dilluns, el Consorci ja ha rebut una desena d'avisos per diversos incendis de vegetació.

El nivell 1 del Pla Especial Davant del Risc d'Incendis Forestals es decreta quan una situació d'emergència provocada per un o diversos incendis forestals pot afectar greument béns forestals o afectar lleument la població i béns de naturalesa no forestal, para l'extinció de la qual pot ser necessari incorporar mitjans extraordinaris.