Declarat un incendi de vegetació a Alfarp que obliga a establir la situació 1 del Pla Especial

Efectius de bombers treballen aquest dilluns en l'extinció d'un incendi de vegetació declarat a Alfarp (València), iniciat en una zona de vegetació pròxima a una urbanització de la localitat. El foc ha obligat el Centre de Coordinació d'Emergències a establir la situació 1 del Pla Especial Davant del Risc d'Incendis Forestals (PEIF) per possible afectació a béns de naturalesa no forestal.