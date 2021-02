Detinguda una dona per tindre retingut un home al qui ajudava en la seua casa i amenaçar-li amb un ganivet a Gandia

Els fets van ocórrer sobre les tres menys quart de la matinada, quan agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a una vivenda de Gandia, on pel que sembla hi havia una persona retinguda en contra de la seua voluntat, ha indicat la Prefectura en un comunicat.

Una vegada en el lloc, els policies van accedir a la finca i en pujar al pis i escoltar colps i crits que procedien de l'interior del domicili, van cridar a la porta. Segons han assenyalat des de la Prefectura, una veu de dona va cridar: "Aneu-vos d'ací, conec gent poderosa que va a fer que vos tiren de la Policia".

Davant la negativa reiterada de la dona a obrir la porta, i en escoltar els agents un home demanar ajuda, aquests van sol·licitar la presència dels bombers que finalment van aconseguir obrir la porta, per a a continuació els policies localitzar la víctima i la sospitosa en el seu interior.

Els agents van esbrinar que la víctima havia acudit al domicili de la dona ja que li ajuda amb alguns problemes, i aquesta hauria tancat la porta, "deixant-li sense eixir en tot el dia, arribant fins i tot pel que sembla a amenaçar-li de mort esgrimint un ganivet, per la qual cosa l'home va decidir ja de nit cridar a la policia".

Finalment, realitzades totes les gestions oportunes per a l'esclariment del succeït, els agents van detindre la dona com a presumpta autora dels delictes de detenció il·legal i amenaces amb arma blanca. La detinguda, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.