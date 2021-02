València inadmet el PAI de Benimaclet i exigeix a la urbanitzadora menys pisos i més terciari i zones verdes

El pla urbanístic (PAI) del barri de Benimaclet haurà d'adequar-se a la noció de ciutat 15 minuts que propugna l'àrea de Desenvolupament Urbà de l'Ajuntament de València perquè les dotacions públiques siguen accessibles i estiguen integrades en l'entorn.

La vicealcaldessa i responsable d'aquest departament, Sandra Gómez, ha anunciat aquest dilluns la inadmissió a tràmit de la proposta de planejament de Metrovacesa, actual titular del pla, la qual cosa comportarà una redefinició d'aquest. No es desclassificarà el sòl, com demanen col·lectius veïnals i socials, però tampoc es durà a terme la proposta inicial que preveia 1.400 habitatges lliures i torres de més de 30 altures al costat de l'horta.

Gómez ha anunciat que aquest mateix dilluns ha signat la inadmissió a tràmit del PAI, que s'haurà de reformular sota els paràmetres de l'Agenda 2030, és a dir, enfocat cap a la sostenibilitat ambiental i econòmica, l'equilibri dotacional i residencial i el respecte a l'edificació històrica i tradicional de l'entorn.

El principal canvi té a veure amb la "mescla d'usos" que vol imprimir el Govern municipal als barris: residencial, terciari i dotacional públic, que propicie una ciutat de nuclis autosuficients en els quals un centre de salut, un col·legi o un centre social no estiguen a més de 15 minuts caminant o en transport públic.

En aquest sentit, el PAI de Benimaclet haurà de tindre "almenys" un 20% de la seua edificabilitat destinada a ús terciari, "però no per a centres comercials, sinó per a empreses d'alt valor afegit i innovadores que siguen font de creació d'ocupació" i que es trobarien prop dels campus universitaris, ha explicat Gómez.

En aquest sentit, la reformulació del PAI passa per aconseguir un barri "d'acord amb la tipologia històrica" de Benimaclet. "No volem grans torres de 35 altures amb piscina i centre social, però tampoc una urbanització d'adossats", ha exemplificat la vicealcaldessa. Per això, el model propugna rebaixar les altures dels edificis, sobretot en la zona central del PAI (és a dir, excepte en les avingudes Alfauir i Catalunya), la qual cosa ha de permetre una transició cap a l'horta que evite l'efecte barrera.

De fet, es calcula que el nombre total d'habitatges baixaria de 1.400 a uns 1.000, tant per l'augment de sòl terciari com per la reducció de sòl privatiu de les urbanitzacions. Així i tot, es mantindran els 351 habitatges públics per a col·lectius vulnerables a preus assequibles.

Un altre dels condicionants té a veure amb les zones verdes. L'Ajuntament exigirà el disseny d'un gran parc de proximitat, però alhora de ciutat, de 60.000 metres quadrats de superfície, en el qual es potencien tots els elements històrics vinculats a l'horta i en el qual puga haver-hi espai per als horts urbans, seguint el model de Malilla.

El quart condicionant insta a realitzar estudis paisatgístics per a integrar la ronda nord amb el barri i l'horta perirubana. En aquest punt es contempla tant la creació de miradors com la naturalització de la via, així com un passeig per als vianants que connecte camins històrics com el de les Fonts o el de Farinós, actualment interromputs per la ronda. "S'inclourà com a càrregues urbanístiques del PAI, per a fer-lo més amable", ha afegit Gómez.

A més, el nou concepte d’ecobarri advoca per la sostenibilitat energètica mitjançant la instal·lació de plaques solars, la gestió d'aigües pluvials o el disseny dels propis edificis.

Un projecte per a l'actual mandat

Després d'anys de discrepàncies, reivindicacions i bloqueig, aquesta proposta és "la posició d'Urbanisme i del Govern municipal", segons ha recalcat la vicealcaldessa, que es posa com a límit temporal per a dur-la a terme en l'actual mandat municipal, és a dir, fins a 2023.

De moment, la urbanitzadora haurà de presentar una altra proposta amb els nous paràmetres indicats per l'Ajuntament. Gómez ha indicat que, si decideix no fer-ho, podria ser el propi Consistori el que s'encarregara d'elaborar el nou planejament. En qualsevol cas, ha descartat qualsevol tipus d'indemnització, atés que el PAI no s'anul·la, sinó que haurà de reformular-se.