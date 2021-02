Sánchez augura una "recuperació total de la mobilitat aquests propers mesos" gràcies a la vacunació

POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BE

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha pronosticat aquest dilluns que el procés de vacunació contra la covid-19 que ja ha començat permetrà una "recuperació total de la mobilitat aquests propers mesos" i, amb això, la recuperació econòmica.

Així ho ha assegurat durant l'acte d'inauguració de la línia d'alta velocitat entre Madrid, Elx i Oriola que comença a operar aquest dilluns, en el qual també han participat el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el ministre de Transport, José Luis Ábalos.

Sánchez ha defensat que les restriccions a la mobilitat que s'apliquen des de fa un any per frenar la pandèmia "han possibilitat protegir la ciutadania", tot i que haja suposat "un dels grans sacrificis" que s'han hagut d'adoptar per lluitar contra el coronavirus.

"El fet d'haver tingut menys possibilitats de desplaçar-nos ens ha fet ser molt conscients de com n'és d'important per a tots viatjar, conèixer, comunicar els nostres territoris per generar oportunitats, econòmiques o empreses", ha admés.

No obstant això, el cap de l'executiu central s'ha mostrat convençut que "la recuperació total de la mobilitat aquests propers mesos gràcies a la vacunació possibilitarà sens dubte la recuperació econòmica". "L'any 2021 serà l'any de la vacunació i la recuperació", ha dit.

"Serà l'any de la recuperació, perquè mentre superem l'emergència sanitària, no parem d'ocupar-nos de l'emergència econòmica i social, tampoc dels projectes que són urgents, com el que hui inaugurem", ha afirmat, per posar en valor l'"impuls" del corredor mediterrani.