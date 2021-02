Distribución abierta, materiales naturales, colores oscuros... ¿Cómo serán las cocinas este 2021?

Se viaja menos, se reduce el gasto en las rebajas, se dedica mucho menos presupuesto a las actividades de ocio pero, a cambio, se pasa más tiempo en casa, se cocina más en ella, se trabaja, se estudia... Y con el aumento de horas dentro del hogar se aprecian más los desperfectos, aquello que necesita una mano de pintura, ese mueble que nos falta para terminar de decorar un espacio y, por supuesto, todo lo que nos gustaría reacondicionar para mejorar nuestras casas en la era Covid.

Las cifras no dejan lugar a dudas, según el último Informe trimestral sobre el Sector de la Reforma realizado por Habitissimo, el sector de la reforma y la rehabilitación en España continúa firme en su proceso de recuperación. De hecho, durante ese periodo de 2020 ya había recuperado los niveles del 2019 a pesar de la crisis provocada por el coronavirus. Y dentro de las reformas más demandadas las cocinas cobran especial protagonismo.

Teniendo en cuenta este incremento, la Asociación de Mobiliario de Cocina (AMC) -entidad que agrupa a las principales empresas de equipamiento de cocina fabricado y distribuido en España-, ha recopilado algunas de las claves que considera se convertirán en tendencia este 2021.

Cocinas multifunción

La AMC apunta que la distribución abierta de las cocinas marcará un antes y un después de la pandemia. Durante estos meses las cocinas se han convertido en espacios donde no solo se cocina o se come, sino que también se han acondicionado como espacios de trabajo y estudio. Por todo ello, se apuesta por la distribución de cocina abiertas al salón y, cuando sea posible, también a patios, terrazas y jardines para aportar más luz a esta estancia y ofrecer el plus de poder comer o trabajar al aire libre.

La asociación considera que esta distribución aporta comodidad, amplitud y versatilidad y añade otra tendencia a la alza: la demanda de mesas de grandes dimensiones o islas así como de sillas que apuestan por la ergonomía y la comodidad.

Materiales naturales en el mobiliario

Aunque el mobiliario sostenible y el ecodiseño ya venían pisando fuerte desde hace algún tiempo, la AMC considera que ganará todavía más peso tras la pandemia. Se apuesta por los materiales naturales, reciclados y ecológicos tratados de forma artesanal. Entre ellos, una de las estrellas es la madera en todas sus variedades: maderas con vetas y nudos muy marcados, de tonalidad media, laminados en roble natural o maderas nobles como la del castaño.

En lo que respecta a las encimeras destaca el material porcelánico con vetas. Y se apuesta también por la mezcla de colores y texturas combinando distintos materiales como los mármoles, el bambú, el cristal y el metal.

Colores de constraste

El contraste también se notará en la elección de los colores. Ahora mismo son tendencia “tanto el blanco y los colores pastel, como el negro, el gris antracita, el grafito o el azul marino, todos con acabado extra mate”, señalan.

Desde la asociación también apuestan por buscar una vía de escape a la naturaleza a través de tonalidades terracotas, verdosas o anaranjadas u optar por la combinación del Ultimate Grey y el Yellow Illuminating - colores Pantone 2021- “que representan el optimismo y la fuerza que necesitamos para enfrentar el año”.

Para el mobiliario como las sillas están en auge los textiles tratados contra bacterias, la abrasión y las manchas, ideales para este tipo de estancias con tanto uso diario.

Simplicidad en el diseño del mobiliario

Se tiende cada vez más a muebles de líneas limpias y estética ligera equipados con gola estructural plana o redonda con tiradores discretos en color negro, níquel satinado, estaño o latón antiguo, siempre en acabado mate.

Innovación y diseño en los electrodomésticos

Si los muebles se simplifican, en cuestión de electrodomésticos se prima el minimalismo en el diseño -el cristal, el metal, el blanco y el negro siguen siendo los reyes- pero las altas capacidades en las funcionalidades. Las últimas innovaciones tecnológicas ganan terreno para facilitar la vida a sus usuarios, agilizar las tareas domésticas y fomentar la eficiencia energértica.