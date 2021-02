'Pau i llibertat per al Sàhara' se suma a una carta dirigida a Biden para defender los territorios del Sàhara Occidental

El intergrupo parlamentario 'Pau i llibertat per al Sàhara' -'Paz y libertad para el Sahara'- se ha adherido a una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que se defienden los territorios no autónomos del Sahara Occidental y se pide que no se interfiera de forma unilateral en un conflicto internacional.