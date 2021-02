Cvirus.- La Policia de la Generalitat controla aquest cap de setmana més de 4.000 vehicles i alça 202 actes

En concret, s'ha dut a terme un operatiu de tancament perimetral de carreteres, en coordinació amb la resta de cossos de seguretat, i el control dels accessos a les línies de Metrovalencia. Com a resultat, s'han identificat 1.580 persones i 2.536 vehicles.

El resultat de l'operatiu ha sigut l'alçament de 202 actes per incompliment de l'ús de la mascareta o per saltar-se les mesures de restricció horària de circulació de persones, d'elles 152 han sigut alçades per saltar-se el tancament perimetral.

A més, han continuat amb els controls i inspeccions en establiments per a comprovar que es complia la normativa Covid-19 i la Llei d'Espectacles. Com a resultat, s'ha inspeccionat a 123 establiments, dels quals tres han sigut sancionats.

La Policia de la Generalitat ha realitzat 643 advertiments per l'ús inadequat de la mascareta, per no respectar la distància de seguretat o saltar-se la restricció horària. Així mateix, ha alçat nou actes per tinença de droga, armes o altres motius.

ACTUACIONS DE LA POLICIA LOCAL

La unitat de coordinació d'emergències policials, Cempol, ha facilitat el resultat de les actuacions realitzades per la Policia Local de quinze de les setze ciutats tancades perimetralment, amb l'excepció de València.

En aquest període, han realitzat 365 controls d'entrada i eixida als municipis, s'han alçat 1.604 actes i realitzat 207 denúncies per reunions no permeses.

També informen les unitats de Policia Local que han sancionat 32 establiments i han realitzat 174 actuacions en l'àmbit familiar o social.