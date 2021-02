El presupuesto del Ayuntamiento para 2021 sube un 3,27% con 14,9 millones en inversiones reales, un 13,65% más

En una rueda de prensa, el regidor ha expresado que se atraviesa "uno de los momentos más difíciles de la historia de España y de Córdoba en las últimas décadas", por lo que "son unos presupuesto que vienen a tratar de taponar una herida abierta, que es económica, social y de prestación de servicios públicos", a la vez que ha admitido "la necesidad del apoyo de otros grupos políticos, no sólo para estos presupuestos, sino para sacar la ciudad adelante", ha manifestado.

En concreto, el gasto corriente pasa de 254 a 260 millones de euros, que "se ajusta muy bien" ante "las expectativas de tiempos díficiles"; los intereses se reducen un 13,6%, de 6,1 a 5,2 millones de euros; las transferencias de capital se incrementan en 11,45%, de 14,7 a 16,4 millones de euros, de modo que, junto con las inversiones reales, "se pone la maquinaria del Ayuntamiento para que sea el impulso a la actividad", además de "otras actuaciones de carácter fiscal", ha subrayado Fuentes.

Entre las inversiones, se recogen sendas partidas de 500.000 euros para los parques del Canal y Levante; 3,1 millones para culminar la expropiación de Caballerizas Reales y un millón para reformas en el edificio; 1,4 millones para el acceso desde la autovía al polígono de Las Quemadas; un millón para la segunda fase de la carretera de Trassierra, y 926.000 euros para el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.

De otro lado, hay un millón de euros para el centro cívico Noroeste y 200.000 euros para el centro cívico a ubicar en el antiguo mercado del Alcázar; 400.000 euros para el plan de accesibilidad de la Delegación de Inclusión; 540.000 euros para mejoras en el Alcázar de los Reyes Cristianos; 350.000 euros para el arreglo del edificio que acogía a la Real Academia, "de forma que se recupere para la ciudad, al estar cerrado ahora"; 275.000 euros para el convento Regina y 200.000 euros para la eliminación del tacón de Olivos Borrachos, entre otras actuaciones.

En cuanto a las cifras del consolidado, el edil de Hacienda ha apuntado que son 430 millones de euros, al tiempo que ha aclarado que las cantidades de inversiones que aparecen son "las que se van a ejecutar en 2021", no el conjunto de planes plurianuales de algunas actuaciones, ha precisado.

ESFUERZO INVERSOR DE MÁS DE 31 MILLONES

En este sentido, Bellido ha asegurado que lo que se ha trabajado juntos, entre PP y Cs, "es la mejor solución" no sólo para este año, "sino seguramente para los próximos años en la ciudad", si bien se ha mostrado "abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas con representación en el Pleno para tratar de llegar a un acuerdo lo más amplio posible".

Además, ha expuesto que pese al "esfuerzo, hay cuestiones que se quedan fuera porque no hay más recursos de donde sacar", puesto que "lo que no aparece, a pesar de haber agotado el límite la paciencia y el tiempo, es la ayuda del Gobierno central", ha aclarado el alcalde, quien ha enfatizado que aún no se ha recibido "ni un euro de apoyo extraordinario por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez", algo que "ha marcado este presupuesto", ha apostillado.

Tras recordar que "el Ayuntamiento sigue bajando impuestos en un momento de crisis", con las ordenanzas fiscales aprobadas con Vox, el primer edil ha destacado el esfuerzo inversor, con 31,4 millones de euros, una subida del 12,5%, con las inversiones reales y las transferencias de capital a las empresas municipales y organismos autónomos, de forma que supone "una cifra histórica", ha remarcado.

Asimismo, Bellido ha valorado que "se deja iniciada la financiación de proyectos que se van a ejecutar hasta el final del mandato, a lo que hay que sumar los remanentes que hay para ejecutar, que se han tenido en cuenta a la hora de hacer estos presupuestos", al tiempo que ha subrayado "el aspecto social, con un esfuerzo también importante, con subida de más de dos millones de euros en un año en plena crisis para Servicios Sociales".

En definitiva, el alcalde considera que "se presenta el proyecto de presupuestos del PP y Cs que da respuesta a las necesidades y a los retos de la ciudad", para "la reactivación económica con esfuerzo inversor" con más de 31 millones de euros, "el reto social de tratar de no dejar a nadie atrás" y "con la garantía de que la ciudad siga funcionando", con "servicios público de calidad", a la vez que reclama fondos al Gobierno.

"CUENTAS DE RESCATE"

Por su parte, la primera teniente de alcalde ha elogiado "el trabajo minucioso" para estas cuentas, que son las que "mejor pueden ir para este 2021 para "mejorar la situación económica y social de la ciudad", a la vez que ha hecho "un llamamiento a los grupos de la oposición" y "si hay alguna aportación que quieran hacer, sería bueno" de cara a la aprobación.

"Son unas cuentas de rescate, sociales, inversoras, sostenibles y dinamizadoras", ha dicho Albás, quien ha comentado sobre Servicios Sociales que el presupuesto aumenta un 7,75%, con 30,3 millones de euros, de los que 1,4 son para ayudas de emergencia y también apostarán por la inserción laboral, al subir en 200.000 euros con el convenio con Sadeco.

Entre otras partidas, ha destacado que en Parques y Jardines se incluyen 200.000 euros para la compra de vehículos y herramientas y otros 300.000 euros para licitar la segunda fase del ajardinamiento de la Cañada Real Soriana de Villarrubia, a la vez que en el Imdeco se contemplan 400.000 euros para "avanzar en el proyecto" del estadio de San Eulogio y más de dos millones de euros en inversiones "de otros ejercicios que estaban sin gastar", parte de los cuales se destinarán al proyecto del Pabellón de la Juventud.

Respecto a Comercio, ha apuntado a las ayudas al sector ante la situación actual por el Covid y subvenciones para los cuatro centros comerciales abiertos por un total de 200.000 euros, así como unos 340.000 euros para la licitación del vallado perimetral de los mercadillos para "así seguir garantizando las medidas sanitarias que son fundamentales para salir de esta situación", ha indicado la edil.

En cuanto a Turismo, Albás ha indicado que el Imtur va a contar con "un presupuesto prácticamente igual al del año pasado y la línea de trabajo va a ir dirigida en las conclusiones de las mesas de CECO", a lo que ha añadido que "como novedad, este año se apostará por Córdoba como destino natural", ha defendido, entre otros aspectos, como las subvenciones directas a las principales asociaciones del sector, "que lo necesitan cuanto antes".

"ATAJAR LOS TRES GRANDES FRENTES"

Mientras, el concejal de Hacienda ha admitido que es "un presupuesto con una gran complejidad" ante "los tiempos muy difíciles", si bien ha resaltado que el equipo de gobierno va a "intentar atajar los tres grandes frentes detectados como consecuencia de la crisis del Covid", como son la situación social, cuya área "se refuerza", la defensa de generar actividad económica para garantizar empleo y mantener las empresas públicas para "prestar servicios básicos de calidad".

En relación a los plazos, Bellido confía en "aprobarlo lo antes posible", de modo que ha informado de que el visto bueno en la Junta de Gobierno Local "vendrá cuando el proyecto no sea sólo del gobierno local, sino que tenga apoyos más amplios", de ahí el proceso de diálogo que ahora iniciarán con los grupos.