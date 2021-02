Sánchez defèn "trencar la preponderància" de l'esquema radial i veu una "oportunitat immillorable" en el Corredor

Així s'ha pronunciat Sánchez en l'acte de presentació de la línia d'alta velocitat entre Madrid, Elx i Oriola, que comença a operar aquest dilluns amb dos expedicions per sentit. A la presentació han acudit, entre uns altres, el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el ministre de Transport, José Luis Ábalos.

En la seua intervenció, Sánchez ha argumentat que la pandèmia "no ha parat projectes urgents", sinó que la voluntat del seu govern i la Generalitat és "accelerar eixos projectes".

En aquest sentit, ha apuntat que aquesta connexió suposa "l'optimització del temps de viatge" entre aquestes ciutats, que ara serà de poc més de dos hores. A més, ha indicat que açò també suposa la possibilitat d'incloure els trajectes en Rodalies fins a Múrcia i Cartagena en la connexió amb l'alta velocitat, la qual cosa redunda en una "major oferta del sector ferroviari".

Segons Sánchez, aquesta és una "política d'estat" per al Govern d'Espanya, i amb aquest projecte es podrà "millorar la competitivitat, crear ocupació, empreses i enfortir la cohesió territorial". Per a Sánchez, forma part dels "eixos de transformació" del Govern juntament amb la digitalització o la igualtat real i efectiva entre homes i dones, així com el pla del Govern d'Espanya d'enfortir l'economia de la regió.

També s'ha referit al Corredor Mediterrani, per al qual els Pressupostos Generals de l'Estat suposen "quasi 2.000 milions dedicats a aquesta infraestructura", dels quals 490 se situaran en la Comunitat Valenciana: més de 295 milions aniran a l'ample de via internacional entre València i Vandellós, mentre Alacant rebrà 144 milions d'euros.

Sánchez ha destacat, igualment, la vacunació, que suposarà una possibilitat "sens dubte" per a la reactivació econòmica, i ha destacat els plans de recuperació i resiliència desenvolupats per les comunitats autònomes.

54 QUILÒMETRES MÉS D'AVE

El Ministre de Transport, José Luís Ábalos, ha indicat que la inauguració del nou tram d'Alta Velocitat Montfort-Elx-Oriola-Regió de Múrcia suposa un fet "important" per a la ciutat il·licitana, ja que es tracta del dia en el qual "el Corredor Mediterrani arriba a les seues portes" i s'ha referit a aquest trajecte com "un deute llargament contret" amb els ciutadans de les comarques.

Ábalos ha indicat que "així se sumen altres 54 quilòmetres al Corredor Mediterrani, des de Montfort a Beniel i s'incorporen dos noves estacions a la seua xarxa: Elx Alta Velocitat i Oriola Miguel Hernández"."Amb ells, Elx passa a estar connectada directament amb Madrid en poc més de dos hores, la qual cosa suposarà un estalvi de viatge d'una hora pel que fa als temps actuals", ha indicat.

En la mateixa línia, ha destacat que l'"aposta" del Govern Central pel Corredor Mediterrani és "inequívoca" i que està "basada en fets". "Hem augmentat la longitud del Corredor Mediterrani en 233 quilòmetres i posat en servici l'AVE a Granada, el tram Alcudia-Moixent i la variant de Vandellós-Tarragona; ara, amb la posada en servici d'aquest tram, a més de millorar radicalment les connexions alacantines, posem en valor la primera part del traçat de l'alta velocitat a Múrcia", ha assenyalat.

Respecte als projectes en el Corredor, Ábalos s'ha referit al túnel passant de València, la nova plataforma del tram València i Castelló, les actuacions a desenvolupar per la Societat València Parc Central, els accessos a Múrcia i la seua continuïtat fins a Andalusia, entre altres actuacions.

"MILLORA DE LES RODALIES"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que l'arribada de l'Alta Velocitat a Elx i Oriola "obri la porta" a millorar la situació de les rodalies i ha esperat que aquestes dos ciutats siguen "en breu, parada del Corredor Mediterrani".

"A partir d'ara, els seus habitants, però també els negocis de les seues fàbriques, les seues sabates, les seues peces de vestir i els fruits de la seua horta estan més prop de Madrid i en breu més prop d'Europa", ha agregat, al mateix temps que ha manifestat que aquest tram "no és solament una via ràpida a la capital"

Puig ha defès la "funció social" del ferrocarril i la seua utilitat per a "vertebrar el territori, unir i facilitar l'economia". D'altra banda, ha defès la integració d'aquest tram en el Corredor Mediterrani, sobre el qual ha incidit en la necessitat que s'avance en el tram Xàtiva-l'Alzina que "permetrà viatjar en AVE entre Alacant i València i de Castelló al Baix Segura".

En aquest sentit, ha exigit "inversions per al Corredor Mediterrani", entre les quals ha destacat aquest tram, així com el canvi d'ample entre Castelló i Tarragona.