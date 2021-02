Un incendi afecta dos vehicles estacionats en un aparcament exterior a Alacant

En l'extinció de les flames han participat bombers del Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), que han comptat amb la col·laboració de la Policia Local. El sinistre, que es va produir sobre les 22.44 hores per causes que es desconeixen, no ha provocat ferits i ha deixat molt afectats els dos vehicles.

Fins a l'aparcament es van desplaçar dos dotacions de bombers i tres patrulles de la Policia Local per a coordinar l'emergència, tallar el trànsit i iniciar les tasques d'extinció del vehicle en el qual van començar les flames, han indicat les mateixes fonts.

Així mateix, han detallat que els bombers han desplegat dos línies d'aigua per a sufocar-ho i han apuntat que a l'arribada dels agents el foc estava bastant estès i era molt virulent, de manera que les flames es van propagar al vehicle contigu.

La Regidoria de Seguretat ha agregat que en ser un pàrquing descobert no ha sigut necessari desallotjar cap persona de les vivendes de la urbanització en la qual se situa. Igualment, ha assenyalat que les tasques d'extinció s'han allargat durant una hora.