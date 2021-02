Detinguda una dona acusada d'amenaçar un jove de Sedaví per un suposat deute de 12.000 euros que ell negava

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, la dona detinguda, de nacionalitat espanyola, suposadament coaccionava la víctima a través de missatges de Whatsapp i telefonades al mòbil des de novembre del passat any.

En l'operació, amb el nom de 'Pirujo' i duta a terme per la Guàrdia Civil d'Alfafar, els agents han arrestat la dona com a presumpta autora d'un delicte d'amenaces i coaccions. La detinguda suposadament reclamava a la víctima 12.000 euros per un deute que corresponia a la venda de 3,5 quilograms de marihuana i que el jove afirmava ser fictici.

No obstant açò, a conseqüència de les coaccions, la víctima es veia obligada a anar pagant eixa quantitat a terminis atés que la presumpta autora dels fets li havia advertit que, en cas contrari, tant la seua integritat pròpia com la de la resta de la seua família "corria perill". La dona li va amenaçar amb portar-se sa mare per a introduir-la en la prostitució.

Després de les tasques d'investigació, seguiment del cas i estudi de proves els agents van aconseguir detindre eixa dona, com a presumpta autora d'un delicte d'amenaces i coaccions. Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Catarroja.