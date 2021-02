Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina', cabreado con lo que contó Kiko Rivera: "Lo de este imbécil es el colmo"

El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, parece estar abonado al Deluxe, programa de Telecinco en el que no tiene reparos en hablar de todo lo habido y por haber y donde cuenta anécdotas y revela pasajes de su vida privada y de la de los miembros de su familia. Pero eso, a veces, levanta ampollas.

Ha sido el caso de los hermanos Laura y Alberto Caballero, pues Kiko Rivera apuntó a que la idea de su serie La que se avecina, pudo ser una idea de su tío Agustín Pantoja.

En el Deluxe Kiko Rivera aseguraba que José Luis Moreno (el primer productor ejecutivo de la serie, cuando era Aquí no hay quien viva, antes de que sus sobrinos, Alberto y Laura Caballero se independizaran y la serie pasara a llamarse La que se avecina) siempre fue muy amigo de su madre y de su tío Agustín Pantoja.

"José Luis Moreno venía a casa y me traía videoconsolas y videojuegos, siempre me traía regalazos, venía muy asiduamente a casa", contaba Kiko Rivera.

En una de las veces que ambos amigos se vieron, el tío de Kiko Rivera le habría dicho, según la versión del DJ, a José Luis Moreno que se podría hacer una serie sobre unos vecinos.

"Mi tío siempre dice que José Luis Moreno le mangó la idea y que creó La que se avecina (…) Mi madre le apoyaba en este discurso", decía Kiko Rivera en directo en el Deluxe.

"Mi tío siempre cuenta que empezó a decir un día que anda que no molaría una serie de vecinos y contaba lo que hoy en día es La que se avecina", revelaba Kiko, que a continuación se reía de su propio tío y de esa ocurrencia: "Sí, tú eres ahora Walt Disney, no te jode. A mí me causaba risa. Lo mismo es Steven Spielberg en potencia y no lo sabemos".

Los hermanos Caballero se han tomado de forma desigual esta acusación, que no es la primera vez que tienen que oír.

Laura Caballero se lo tomó con más humor, y puso un tuit en el que citaba a su hermano, diciendo: "¿A cuánta gente le hemos mangado la idea?".

Su hermano Alberto tuvo menos tacto y cargó, no se sabe muy bien si contra Agustín Pantoja o contra Kiko Rivera.

"Oye, la cantidad de gente a la que le 'robamos' la idea. Casi veinte años después siguen apareciendo. Lo curioso es que NINGUNO ha creado nada ni antes ni después. Joder, es curioso. Pero lo de este imbécil ya es el colmo", decía sin medias tintas.