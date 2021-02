PSCL y Satse piden incentivos para los enfermeros porque sólo 150 de los 750 graduados en junio se quedaron en CyL

Tanto Tudanca como Gago han coincidido al achacar esta "fuga de talento" a las "precarias condiciones laborales" de estos profesionales sanitarios, que ocupan el puesto número 15 en el ranking nacional de las remuneraciones y a los que se les ha quitado además sus derechos laborales sin negociación ni concertación además "vía decretazo".

"No podemos permitirnos, ya no no atraer talento, sino ni siquiera retener el que tenemos", ha advertido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que ha asegurado que sistema que se encuentra "muy débil" a lo que ha añadido la situación que se va a generar ante la próxima jubilación de muchos de enfermeros.

Tudanca y Gago han coincidido también al advertir que estos profesionales llevan "demasiado tiempo" haciendo un "sobreesfuerzo inaudito e histórico" para proteger la salud de los ciudadanos -al 200 por ciento, según ha precisado la sindicalista- por lo que han pedido a la Junta que mejore la organización del sistema que evite el actual "reino de taifas" en el que cada hospital y cada gerencia está haciendo "de su capa un sayo".

Tudanca ha reclamado en concreto más profesionales, más organización, más recursos y más infraestructuras y más dotaciones, con un especial hincapié en la situación que atraviesan los hospitales de Soria o de Segovia que, según ha asegurado, están sufriendo un "mazazo terrible". "Hoy no pueden más y necesitan atención por parte de la Consejería", ha reivindicado el socialista que ha informado de que en León han alertado de que están afrontando la tercera ola con menos profesionales de enfermería que en verano.

"No puede ser", ha sentenciado Tudanca a lo que Gago ha añadido que cada vez hay menos profesionales en Castilla y León y más bajas ya que se dan casos en los que prefieren quedarse en casa tras agotar sus contratos. "Ya no damos más", ha advertido la sindicalista que ha criticado que haya pasado casi un año sin que los gestores hayan hecho nada por solucionar la situación de precariedad que viven unos profesionales "agotados".

Mercedes Gago ha pedido en concreto a la Consejería de Sanidad que reconsidere la política de recursos humanos para que los profesionales puedan volver a descansar y a disponer de unos turnos de trabajo "razonables" a lo que ha añadido la necesidad de abrir la puerta de la Atención Primaria para evitar así los problemas que se están dando en patologías crónicas.

"Se merecen algo más que aplausos por toda la labor que están haciendo, por cargar sobre sus espaldas muchas veces, también, las deficiencias del sistema sanitario de Castilla y León", ha reivindicado Tudanca que ha aprovechado la ocasión también para hacer un llamamiento a la "responsabilidad individual y colectiva" en el cumplimiento estricto de las medidas de lucha contra la pandemia en una Comunidad que, según ha lamentado, "sigue siendo la que cuenta con la incidencia acumulada la más alta de España".

"El sistema sanitario no puede más y ellos -los enfermeros- están al límite", ha advertido Tudanca que ha recordado a todos los ciudadanos que la fatiga laboral y psicológica de todos tras casi un año de lucha contra la pandemia "se multiplica por mucho" en el caso de los enfermeros.

Por otro lado, se ha hecho eco de los problemas de las 'patologías no COVID' y ha explicado a modo de ejemplo que las relacionadas con los tipos de cáncer se redujeron un 15 por ciento en 2020 "y no porque estas enfermedades se hayan producido menos, sino porque han tenido falta de diagnóstico". "Esto no puede seguir pasando", ha aseverado.

En este sentido, ha vuelto a insistir en la necesidad de recuperar la atención presencial en toda la red pública "tal y como se pactó en el Pacto por la Reconstrucción y tal y como está comprometido con el presidente de la Junta de Castilla y León desde hace ya mucho tiempo", ha recordado al Gobierno conjunto de PP y de Ciudadanos.