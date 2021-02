Comida a domicilio que no engorde: opciones ligeras en cada tipo de restaurante

Antes, las opciones para pedir comida a domicilio no pasaban de las típicas franquicias de comida rápida. Sin embargo, actualmente las posibilidades son infinitas, ya que la gran mayoría de restaurantes y franquicias incorporan entre sus servicios el reparto a domicilio.

Comida china, italiana, griega, americana, japonesa... son muchos los tipos de comida a elegir y todos ellos cuentan con opciones ligeras y saludables, para que pedir a domicilio no signifique solamente comida rápida y con muchas calorías.

Comida china y japonesa

La cultura oriental llega a nuestro país de múltiples formas pero, sin duda, una de las más extendidas es su comida. En cuanto a la comida china, existen opciones que son saludables, siempre y cuando el restaurante tenga verdadera comida china. Sopas, pescados, carnes guisadas o verduras al estilo chino son algunas de las recomendaciones para comer saludable y sin mucha grasa, por lo que hay que dejar de lado las típicas preparaciones fritas, como los rollitos de primavera, y también las salsas, que suelen añadir calorías vacías a los platos.

En cuanto a la comida japonesa, lo ideal es optar por el tataki o el sashimi, las opciones más naturales y bajas en calorías. Es cierto que el sushi también tiene pinta de ser un plato bajo en grasa, ya que sus principales componentes son el pescado crudo y el arroz. Sin embargo, este arroz suele llevar buena cantidad de azúcar. Se puede comer, pero en menor proporción.

Comida mexicana

La comida mexicana es otra de las que está ampliamente integrada en nuestro país. Son muchos los restaurantes mexicanos, más o menos tradicionales, que ofrecen los platos típicos de México.

Es cierto que esta comida tiene fama de ser pesada, por lo que no suele ser opción para aquellas personas que tratan de buscar comida saludable, ligera y baja en grasa. Sin embargo, los amantes del picante están de enhorabuena porque sí que hay algunos platos recomendados.

Las fajitas y burritos, dependiendo de los ingredientes que se les añada, pueden convertirse en un plato sano. Elegir pescado o carne de pollo, eliminar el queso o evitar el exceso de salsas son algunos de los consejos. Además, los tacos de pescado o el ceviche también se convierten en una buena posibilidad para no pasarse de calorías.

Comida italiana

La comida italiana es la preferida, no solo para pedir a domicilio, sino también para hacer en casa. La pizza, los espaguetis y otros tipos de pasta están presentes en la dieta de la mayor parte de las personas. Sin embargo, se puede hacer de estos platos una opción saludable y, de este modo, no tener que renunciar a ellos por considerarse demasiado calóricos.

Comer pizzas y pasta de vez en cuando no es malo, pero no hay que abusar y, menos, si van acompañados de ingredientes poco sanos. Por ejemplo, las burratas o las ensaladas son buenas opciones y, a la hora de elegir el risotto, la pasta o la pizzas, es mejor optar por aquellas que contengan más vegetales y menos salsa calórica. Por ejemplo, es mejor dejar de lado pasta carbonara con queso y guanciale u optar por una pizza margarita al estilo italiano, donde la masa es casera, el tomate natural y no lleva ingredientes de más.

Comida americana

La comida americana, por excelencia, es una de las más calóricas y en la que más cuesta encontrar un plato sano para pedir a domicilio. Costillas barbacoa, hamburguesas, patatas fritas, pollo rebozado... desde los entrantes hasta el postre hay platos repletos de sal, grasas, azúcares y muchas salsas.

Por ello, lo mejor para quien no quiera renunciar a comer de vez en cuando uno de estos platos es hacérselo en casa, cambiando los ingredientes por otros con menos grasa. Por ejemplo, se puede elaborar una hamburguesa con un pan más sano, incluyendo lechuga, tomate, filete de pollo sin empanar e, incluso, salsas bajas en grasas o cero azúcares que se pueden encontrar en el mercado.

También se pueden pedir a domicilio, en algunos restaurantes, hamburguesas vegetales o que están elaboradas específicamente para personas vegetarianas o veganas, que también tienen menos calorías y están hechas con ingredientes más saludables.

Comida india

La comida india se caracteriza por estar muy especiada. Además, muchos de los platos son bastante completos, ya que a la carne se le agregan arroces y verduras.

Dejando de lado los guisos que llevan más grasas, como los cocinados con mantequilla, o los platos con ingredientes fritos, se puede optar por otros hechos mediante el método Tandoori, así como por ensaladas muy completas y saludables o los platos de arroz integran y carne especiada.