El comité clínico analizará este martes la situación clínica y hospitalaria en Galicia y el cribado masivo

Así lo ha confirmado este lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a preguntas de los medios en un acto en A Coruña, donde ha incidido en que las decisiones adoptadas por el comité el pasado 26 de enero durante tres semanas "son de amplio espectro que afecta a toda la comunidad autónoma".

"Y, por tanto, entiendo que el comité, en primer lugar, va a evaluar la situación clínica y hospitalaria de la pandemia. En segundo lugar, el plan de cribado masivo que está realizando el Sergas y cuál es la planificación, siguientes cribados", ha explicado.

En tercero, el titular de la Xunta ha apuntado que se analizará en la reunión de este martes por la tarde "la previsión de ocupación" de las UCI y plantas hospitalización "de esta semana y de la próxima".

MEDIDAS

En relación con las restricciones acordadas la semana pasada, Feijóo ha asegurado que Galicia ha "utilizado todas aquellas que el estado de alarma autoriza" con el toque de queda "en la franja más estricta" -entre las 22,00 y las 6,00 horas-. El mandatario autonómico ha demandando en varias ocasiones al Gobierno un cambio para poder adelantarlo a las 20,00 horas.

"No tenemos ya más competencias para seguir adoptando medidas", ha puntualizado el presidente de la Xunta, que ha matizado que, con la normativa vigente, no se puede "confinar en algún municipio a la población". "Vamos trabajando con las competencias delegadas. No podemos pensar en otras", ha concluido.

MEDIDAS EN VIGOR

Desde las 00,00 del pasado están en vigor en Galicia las nuevas restricciones implantadas por la Xunta para luchar contra la pandemia del coronavirus, entre las que se encuentra el cierre perimetral de los 313 ayuntamientos, así como el cierre total de la hostelería y la limitación de las reuniones a solo personas convivientes.

Además, está suspendida toda actividad económica que no sea esencial, debido a lo que todos los locales de hostelería deben permanecer cerrados y tan solo abrir para entregas a domicilio y recogidas de encargos. Esto no afecta a los comedores del ámbito laboral, que pueden seguir ofreciendo comidas a los trabajadores de los centros a los que están adscritos.

En cuanto al deporte, su práctica está restringida al modo individual, al aire libre y sin salir del propio ayuntamiento. Ello implica el cierre de gimnasios y otros establecimientos interiores. La excepción a esta norma son las competiciones de ámbito estatal e internacional, mientras que siguen cerradas las de ámbito autonómico.

Asimismo, es obligatorio el uso de mascarilla siempre, también para correr y hacer actividad física en la calle, aunque se pueda garantizar la distancia física de dos metros con otras personas.

Por parte del comercio, los establecimientos no considerados esenciales continuan abiertos, pero adelantan la hora de cierre a las 18,00 horas. Además, los centros comerciales no pueden abrir durante el fin de semana.

Por el contrario, negocios como supermercados, tiendas de alimentación, farmacias y talleres mecánicos, entre otros, pueden operar hasta las 21,30 horas -a las 22,00 entra en vigor el toque de queda- por estar considerados servicios esenciales.

También se decretó el cierre al público cines, teatros, auditorios, museos, bibliotecas y otros espacios culturales, así como casinos, salones de juego, tiendas de apuestas, locales de ocio nocturno y espacios de ocio infantil.

Tampoco abrirán durante las próximas tres semanas en las que han sido decretadas estas medidas instalaciones sociales en el ámbito de la tercera edad como clubs de jubilados o similares, aunque sí operarán centros de día y residencias de mayores.