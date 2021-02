El plan de ayudas de Canarias a empresas y autónomos tendrá tres tramos y fluctuará entre 3.000 y 15.000 euros

Así lo ha detallado en comisión parlamentaria, subrayando que las bases, que se ultiman para darle salida en el primer trimestre del año, atenderán a la pérdida de ingresos en 2020 en tres niveles: entre un 30 y un 50%, entre un 50% y un 70% y los que acumulen caídas por encima del 70%.

Máñez ha comentado que la tramitación será por vía de urgencia para reducir a la mitad los plazos, con concurrencia competitiva simplificada, declaración responsable, abono anticipado del 100% y sin justificación posterior, y contará con el acompañamiento de las cámaras de comercio.

Según la consejera, solo en hostelería calculan que hay 20.000 empresas afectadas y 70.000 empleos y ha puesto como ejemplo de "agilidad" las ayudas de 3 millones que se habilitaron para el subsector del ocio nocturno en menos de un mes.

Además, ha dicho que es "imposible" cubrir los 10.000 millones que ha perdido la economía canaria el año pasado por lo que estas ayudas que son "extraordinarias" y al margen del presupuesto de 2021, solo servirán para "mitigar" los efectos de la crisis.

Ha acusado a la oposición de generar "incertidumbre" cuando los fondos están garantizados vía recursos europeos o endeudamiento y destacado el esfuerzo de la comunidad autónoma cuando las ayudas en Andalucía no pasan de los 1.000 euros o Madrid ha anunciado un plan que aún depende del apoyo de Vox, por ejemplo.

Con todo, ha insistido en el apoyo del sector público para amortiguar la crisis, con más de 95 millones el año pasado en ayudas por parte del Gobierno regional o los 1.500 millones que han costado los ERTE solo en el archipiélago.

Máñez ha huido del "triunfalismo" pero ha admitido que la tasa de paro, por encima del 25%, está ocho puntos por debajo del peor momento de la pasada crisis financiera por lo que "algo se estará haciendo bien", y valoró igualmente los aplazamientos fiscales de casi 236 millones hasta finales de octubre para dar liquidez a las empresas.

CC ALERTA DE QUE AUMENTAN "LAS COLAS DEL HAMBRE"

Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista, ha comentado que las cifras de paro son "desoladoras" y aumentan las "colas del hambre" en las islas y es "inadmisble" que 10 meses después de la pandemia, el Gobierno de Canarias "no esté preparado".

Ha comentado que "la prioridad es salvar vidas" pero entiende que es "lamentable" que aún no se sepa cuando van a llegar las ayudas a las empresas y los autónomos. "No necesitan aplazamientos sino ayudas directas y que no los frían a impuestos, están agonizando", ha apuntado.

Dávila ha dicho que el conjunto de ayudas es "insuficiente" y reclamado que se activen medidas de "emergencia" como ocurre cuando hay un incendio o una catástrofe natural, lamentando que el Ejecutivo haya cobrado los impuestos del último trimestre del pasado ejercicio.

Ricardo Fernández, del Grupo Mixto (CC-PNC), ha apuntado que hacen falta "soluciones útiles" con ayudas directas e inversión pública, y aunque es un "alivio" que haya aplazamientos fiscales, ha demandado "más agilidad" en la concesión de ayudas directas pues no se sabe cuándo se distribuyen y quién las puede pedir. "Nuestra economía está en la UVI y con pronóstico reservado", ha detallado.

LA SITUACIÓN ECONÓMICA ES "DESESPERADA", DICE EL PP

Fernando Ensenat, del Grupo Popular, ha comentado que la situación del tejido económico de las islas es "desesperada" y pedido al Gobierno que "no engañe" con los aplazamientos y ayudas porque por ahora ha habido "mucha propaganda".

"Actúen ya, sin más demora", ha comentado, porque los autónomos "están solos" luchando por mantener sus negocios y a sus trabajadores, pronosticando que aunque aplacen el IGIC, "a lo mejor en octubre ya no queda nadie para pagar".

Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que los grupos de la oposición "obvian" que hay una pandemia sanitaria que ha generado una gran crisis económica que ha afectado especialmente a Canarias, dadas las restricciones del turismo.

Ha reconocido que el plan de ayudas es "insuficiente" porque solo el turismo ha dejado de facturar unos 4.000 millones pero entiende que el Gobierno debe priorizar sus competencias propias como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Asimismo, ha indicado que el Estado también debe participar con ayudas directas a los sectores económicos más afectados.

UN "DESAHOGO" PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que el plan de ayudas es "un desahogo importante" para pymes y autónomos y espera que se adjudiquen "cuanto antes". "El Gobierno trabaja en la línea adecuada", ha indicado.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha apuntado que el siglo XXI acumula "dos crisis profundas" y con medidas de ayuda "contrapuestas", y por ello ha criticado el "catastrofismo" de la oposición cuando hay presupuestos de la UE, del Estado y la comunidad autónoma y diversas ayudas para sostener servicios públicos y tejido productivo.

Ha reconocido que "todo es insuficiente" ante una crisis de estas características pero se ha pregunta "qué hubiera pasado" si gobernaran la derecha y la extrema derecha aplicando recortes. "Se han podido cometer recortes pero el Gobierno van en la dirección correcta", ha señalado.

Yolanda Mendoza, del Grupo Socialista, ha valorado que Canarias sea la comunidad más beneficiada por los ERTE, que se han prorrogado hasta finales de mayo mientras que su compañero Mauricio Roque ha advertido de que la vuelta al crecimiento depende de la recuperación sanitaria