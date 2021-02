Consultorio de Vivienda: "Cuando los vecinos fuman en el salón se filtra el olor de tabaco a mi piso, ¿qué solución hay?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Dan a todos los botones del ascensor

PREGUNTA Arriba hay unos vecinos que tienen bomba de calor y el depósito no lo vacian nunca, rebosa y tengo la terraza empapada constantemente. Se lo hemos dicho a ellos, a la dueña del piso también, y como ya hemos tenido alguna discusión no nos hacen ni caso.

De hecho, a mala leche, han vaciado el depósito o tirado un cubo de agua entero, no lo sé, y tengo un vídeo de cómo cae el agua a chorro.

También nos tiran pelos de los perros al sacudir, dan a todos los botones del ascensor cuando ven que vamos a subir, incluso con mi hijo de 3 años... Es horrible. No sé cómo puedo denunciar o hacer algo. Al final vamos a tener un problema serio.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Consulte la normativa urbanística para corroborar si la bomba está correctamente instalada. En caso contrario, puede denunciar los hechos ante el ayuntamiento. En cuanto a los pelos de los perros, muchas ordenanzas prohíben expresamente que se sacuda por la ventana.

Asimismo, todo lo que me comenta es objeto de actividades molestas, por lo que siempre puede acudir a la vía judicial ejercitando una acción de cesación por actividades molestas.

Mis perros ladran a los paseantes

PREGUNTA Quería hacer una consulta por problemas de ladridos de perros pero en sentido contrario. Tengo tres perros y vivo en una casa adosada en un pueblo cerca de Burgos. Por trabajo solía dejarlos en un porche que tiene acceso al jardín ya que son demasiadas horas para que estén dentro de casa.

Mi casa está al lado de un camino y pasa gente por allí. Cada vez que ocurre, los perros se ladran, sobre todo una, que es cruce de mastín y bastante guardiana.

Un vecino me ha dicho que me va a denunciar. Por este motivo, he tenido que modificar horarios de trabajo para hacer la jornada partida y poder ir a sacarles de manera que no estén tanto tiempo dentro.

Pero no puedo seguir así mucho ya que me supone un gasto económico en gasolina el estar volviendo a la ciudad. Compré un collar antiladrido para la que más ladra pero lo sigue haciendo (aunque menos).

El tiempo que solían estar solos era de las 8.30 hasta las 18. ¿Si dejo a los perros solos ese tiempo me podrían denunciar? ¿Podría tener problemas legales?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Consulte la ordenanza municipal de tenencia de animales. Suelen regular la estancia máximo de tiempo en terrazas o similar. Por lo que cuenta, está haciendo todo lo que puede para solucionar el problema pero no es suficiente. Si sus perros están mucho tiempo solos y en una zona de paso lo normal es que ladren.

Podría contactar con un adiestrador de perros para que valore su situación y la posible solución.

Aspiran a cualquier hora

PREGUNTA Mi consulta es en relación a los ruidos continuos en el piso de arriba. Mis vecinos, aspiran, ponen la lavadora, mueven muebles...a cualquier hora, pero claro, si son las 5 de la mañana o las 12 de la noche se oye como si estuviera en mi piso.

He consultado con el administrador de la finca y aunque me dicen que lo notificará en la reunión de vecinos nunca lo hacen. ¿Hay alguna normativa en Madrid capital respecto al uso de electrodomésticos y ruidos nocturnos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En Madrid capital existe la ordenanza de protección de medio ambiente urbano que regula el número máximo de decibelios permitido en el ámbito doméstico teniendo en cuenta las diferentes franjas horarias.

Realice una medición de ruidos con un sonómetro para probar, en su caso, que se supera el nivel de ruido.

Filtrado de olores

PREGUNTA Vivo en una vivienda de dos plantas de antigua construcción. Cuando los nuevos inquilinos de abajo fuman en el salón se filtra el olor de tabaco a mi piso.

Sé que fumar en su casa, lógico, es legal, pero su actividad debido a la filtración del humo-olor nos provoca graves molestias. ¿Qué posibles soluciones puede hay? ¿Buscar la causa de la filtración y repararla? ¿Se puede pedir cese de actividad por molesta?