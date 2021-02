Tudanca acusa a la Junta de jugar "con mala fe" con medidas contradictorias que crean "muchísima confusión"

"¿Por qué no antes?", se ha preguntado en concreto respecto a las medidas excepcionalísimas y adicionales a las de carácter excepcional para 53 municipios de Castilla y León -cierre de las terrazas de los bares y del comercio a las 18.00 horas- que fueron anunciadas el sábado, 30 de enero, por el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y que la oposición conoció "cinco minutos antes" de la rueda de prensa. "Volvieron al viejo sistema anterior al toque de queda a las ocho", ha añadido.

Para Luis Tudanca, ha adopción ahora de las nuevas medidas para esos 53 municipios demuestra que la Junta sí tenía instrumentos adicionales en el actual marco normativo para adoptar medidas que no tomó antes.

Dicho esto, ha ironizado sobre que 24 horas después de la adopción de las medidas excepcionalísimas en esos 53 municipios a los que no se ha cerrado perimetralmente la Junta haya afirmado que se habrían confinado de haber dispuesto de la herramienta precisa. "Es decir, no adoptas las medidas que sí puedes adoptar y te lamentas de no poder poner en marcha las que no tienes competencias", ha criticado el socialista que se ha confesado "incapaz" de comprender la estrategia de la Junta de Castilla y León a este respecto.

"Hay muchísima confusión", ha reprochado el socialista que ha acusado a la Junta de estar perjudicando la lucha contra la pandemia y el control epidemiológico sobre la enfermedad, máxime en unas semanas en las que la incidencia "está desbocada", ha reiterado, por lo que ha pedido coherencia, certezas y criterios sanitarios objetivos que dejen a un lado la "disputa política" con las medidas.

A esto ha añadido la contradicción de que en una tierra como Castilla y León, caracterizada por su ruralidad, se adopten como medidas excepcionalísimas para luchar contra la pandemia el cierre de la hostelería, de los cines y de los centros culturales en muchos municipios que, según ha evidenciado, no tienen ni hostelería, ni cines, ni centros culturales.

"No sé si como medida será muy efectiva", se ha preguntado para ironizar también sobre que el portavoz de la Junta haya criticado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, por su aspiración a "recuperar un poco" el turismo en Semana Santa cuando el Gobierno autonómico publicita en medios de tirada nacional la programación cultural de Castilla y León que está suspendida.

"Un poco de coherencia y un poco de respeto con las medidas que se adoptan", ha sentenciado Tudanca que ha reiterado su llamamiento al Gobierno de PP y Ciudadanos a que vuelvan al consenso y al diálogo para primar la salud en la adopción de medidas con criterios "puramente" sanitarios y objetivos y alejados de "batallas políticas".

Tudanca ha recordado al respecto que durante casi un año el PSOE no había discutido "ni una sola" de las medidas de restricción adoptadas por la Junta de Castilla y León para luchar contra la pandemia del coronavirus y proteger la salud de los ciudadanos que, según ha defendido, debe ser "la prioridad".

No obstante, ha advertido a la Junta de que está haciendo un "flaco favor" en la lucha contra la pandemia en Castilla y León si se sigue "empeñando" en hacer "batalla política" de cada una de las medidas sanitarias que adopta.