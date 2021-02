Podemos insta al PSOE a "decidir si está con los fondos buitre o con las familias desahuciadas" en la ley de vivienda

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos para el proyecto de ley de vivienda que el Gobierno se comprometió a presentar en febrero han empezado con muy mal pie. Tal y como adelantó este lunes 20minutos.es, los socialistas y los morados han constatado serias discrepancias entre sus propuestas en las dos reuniones que se han celebrado hasta ahora, y este lunes, la portavoz orgánica de Podemos, Isa Serra, fue muy crítica con el PSOE y le exigió que decida si está "con los fondos buitre o con las familias desahuciadas".

Serra insistió en rueda de prensa en que es "fundamental" que "se cumpla el acuerdo de Gobierno", que pasa por poner en marcha una regulación del precio del alquiler, entre otras medidas para reducir estas tarifas. "Creemos que hay un problema muy serio de vivienda porque no se garantiza un derecho recogido en la Constitución", sostuvo la portavoz, que achacó este problema al "modelo del ladrillazo, que hace muy difícil poder pagar el alquiler, tener una garantía de vivienda y evitar los desahucios", y también al "poder que tienen los fondos buitre y las grandes promotoras".

La dirigente de Unidas Podemos aseguró que esas son las raíces que hay que atacar para hacer frente al problema de la vivienda, y exigió al PSOE que no ceda a las "presiones" de "los fondos y las grandes empresas que sacan beneficio de que la gente no pueda pagar el alquiler". "Es irracional que haya tanta gente que no pueda pagar el alquiler y que haya a la vez tantas viviendas vacías, eso es precisamente lo que provoca que los precios no puedan bajar", argumentó Serra.

Esa es precisamente la base de las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos en esta cuestión: ambos coinciden en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda en alquiler para bajar el precio, pero los socialistas priorizan construir más vivienda social y los morados apuestan por poner en el mercado a precios regulados los pisos de grandes empresas que están vacíos. "Los grandes tenedores tienen que hacer un esfuerzo" que beneficie a todos los ciudadanos, apuntó Serra.

Preguntada por las quejas del PSOE al hecho de que Podemos exteriorice sus críticas a las posiciones de los socialistas, Serra planteó que la formación morada es "leal al acuerdo de Gobierno". "Es importante normalizar las discrepancias", pero "la mayor parte tienen que ver con resistencias a cumplir con el acuerdo", dejó caer la portavoz. Y puso la pelota en el tejado del PSOE al ser cuestionada sobre si la ley de vivienda podrá presentarse en febrero, como se prometió: "Nosotros estamos trabajando para que así sea, es una pregunta que hay que hacerle al PSOE".