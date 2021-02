El PP pide conocer los protocolos de actuación y seguridad en los planes invernales, "si es que los hay"

Queipo ha asegurado que como diputado de la Junta General "ha intentado llegar por activa y por pasiva a esos protocolos y no lo ha logrado" y ha considerado fundamental conocer de manera inmediata los mismos. "Tengo serias dudas de que existan y de que estén en vigor ahora mismo", ha dicho.

Para el PP la borrasca Filomena ha destapado "las vergüenzas del Gobierno asturiano en cuanto a la gestión de crisis invernales y de mantenimiento de carreteras".

"En protocolos de otras comunidades autónomas a las quitanieves, por ejemplo, las acompaña un vehículo ligero que vigila la ladera desde una zona no expuesta. Además, en zonas de aludes que no estén protegidas, las carreteras suelen contar con un sistema de balizas de colores que señalan zonas donde la maquinaria tiene prohibido detenerse y bajo ningún concepto el operario puede bajarse del vehículo", ha manifestado Queipo.

El diputado del PP ha manifestado que la tragedia vivida en San Isidro, con dos operarios fallecidos, es algo que no debe repetirse. "No me quiero ni imaginar que no existan protocolos actualizados en la consejería, porque en cualquier empresa si fallecen dos empelados y no hay protocolos de seguridad o no se han seguidos eso es motivo de acciones penales", ha dicho.

Al tema de los protocolos Queipo ha unido además que el Principado cuenta con un parque de maquinaria "absolutamente anticuado y escaso" y ha vuelto a incidir en la mala gestión de las compras de neumáticos, piezas y demás material de repuesto.