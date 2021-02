Coronavirus.- El PPCV retrau a Sánchez que vinga a inaugurar l'AVE Madrid-Oriola: "El país no està per a açò"

20M EP

NOTICIA

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha retret a Pedro Sánchez que s'haja desplaçat aquest dilluns a Alacant amb la seua "caravana presidencial" per a inaugurar el tram d'AVE Madrid-Oriola, en plena tercera onada i en la comunitat amb la pitjor situació de la pandèmia. "No crec que el país estiga per a aquestes inauguracions", ha defès, i li ha exigit que pague "tot el que deu als valencians".