La llista d'espera quirúrgica trenca la tendència a la baixa i se situa en 125 dies al desembre a la Comunitat

La llista d'espera quirúrgica ha trencat al desembre la tendència a la baixa que venia registrant en els últims mesos a la Comunitat Valenciana i ha augmentat fins als 125 dies, cinc dies més que en el tall anterior, mentre que el nombre de pacients que esperen a ser intervinguts també ha crescut i se situa 59.838 persones, 420 més, segons les dades publicades per la Conselleria de Sanitat.

Així, a l'estiu la demora estructural va començar a baixar després de les mesures implementades per la Conselleria per a fer front a la primera interrupció de l'activitat quirúrgica decretada el passat 12 de març amb per la pandèmia.

No obstant açò, en tancar desembre torna a produir-se un lleuger repunt coincidint amb una nova suspensió decretada el passat 8 de gener de tota l'activitat quirúrgica i proves diagnòstiques no urgents davant la saturació hospitalària generada per la tercera onada.

De fet, la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, ja va assumir en la seua intervenció en les Corts a l'octubre, molt abans de l'esclat d'aquesta tercera onada, que hi hauria "una aturada" en aquesta reducció ja que aleshores començava a produir-se un increment dels contagis.

La llista d'espera va començar a pujar amb l'arribada de la pandèmia i la demora mitjana estructural va augmentar dels 80 dies de febrer, als 97 al març, als 126 dies d'abril, 150 maig i els 154 al juny, mentre que al juliol va baixar als 147, va pujar a 157 a l'agost -mes en què tradicionalment hi ha un lleuger repunt per ser vacacional- i al setembre va descendir a 151, 131 dies a l'octubre i 120 al novembre. Aquesta tendència a la baixa s'ha vist de nou interrompuda després d'aquest nou tancament de quiròfans.

Per la seua banda, el nombre de persones que espera ser intervinguda ha crescut en 420 pacients fins a les 58.926 persones davant de 61.127 al setembre, els 57.792 a l'octubre i els 59.418 de novembre. Dels malalts pendents de ser cridats, 12.805 porten 90 dies esperant, 21.244 entre 91 i 180 dies, i 24.877 més de sis mesos.

Diferències de més de cinc mesos entre departaments

Aquesta pujada de les llistes d'espera s'ha generalitzat en tots els departaments i les diferències superen els 5 mesos i mig, en concret 168 dies: dels 208 de Vinarós als 40 de Torrevella.

A continuació, el departament amb més demora és l'Hospital General de Castelló amb 200, l'Hospital General de València 183, l'Hospital de Castelló amb 157, Sant Joan 154, La Fe 148, l'Hospital General d'Alacant 144, Xàtiva 137, Alcoi 132, La Plana 110, Sagunt 115, El Clínic i Llíria 102, i Elda 101.

Per davall dels cent dies es troben Oriola 96, Dénia 89, La Ribera 88, el General d'Elx 86, el Peset i La Marina Baixa amb 78 dies, Gandia 74, Requena 66, Manises 62, Torrevella 40, i Elx-Crevillent 46.

Per especialitats, la que té més espera és cirurgia plàstica amb una mitjana de 197 dies, neurocirurgia 162, cirurgia ortopèdica i traumatologia 161, seguida de toràcica amb 157, pediàtrica amb 148 dies, otorinolaringologia 135, urologia 125, cirurgia maxilofacial 121, i ginecologia 118.

Per contra, on menys s'ha d'esperar per a ser intervinguts és en cirurgia general amb 102, dermatologia 88, oftalmologia 86, cirurgia vascular 85 dies, i cirurgia cardiovascular 65.