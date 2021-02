La restauración barcelonesa pide al Govern recuperar el horario ininterrumpido hasta las 8 de la tarde

La restauración barcelonesa está "asfixiada", con unas franjas de apertura que solo les permiten tener la persiana subida de cara al público cuatro horas y media al día, algo que muchos consideran "absurdo". Así lo ha denunciado el Gremi de Restauració de Barcelona a través un vídeo, en el que varios trabajadores denuncian el "cierre encubierto" del sector y piden que tanto el Govern como el Procicat rectifiquen y permitan abrir hasta las 8 de la tarde.

Aunque es cierto que el horario permitido incluye el desayuno de 7.30 a 9.30h de la mañana, los restauradores confiesan que apenas facturan en esas horas y que es una "franja ficticia, que solo les sirve a cafeterías de polígonos industriales", asegura Melissa, propietaria de un establecimiento en el barrio de Gracia. Con la franja matinal descartada por improductiva, bares y restaurantes tienen que conformarse con servir de 13 a 15.30h, algo que desde la entidad destacan que "supone una reducción horaria del 88% que impide facturar lo mínimo necesario para cubrir gastos".

Por todo esto, y en vista de quelas medidas vigentes se alargarán o, al menos, se mantendrán, según ya ha ido avanzando el Departament de Salut, el Gremi ha pedido al Govern que les permita abrir hasta, "al menos", las 8 de la tarde. Solamente de esta manera podrán recuperar el horario ininterrumpido que tenían antes de que decretaran las actuales restricciones y salvar los negocios.

En este sentido, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha reconocido que "es imposible sobrevivir trabajando tan poco" y ha lamentado que "no salen los números".

Por otro lado, los propietarios de bares y restaurantes no entienden que, además del cierre, "no haya ayudas para salir adelante". Muchos trabajadores aún están en ERTE, pero esto "no es la solución", defienden, "la solución es trabajar".

A pesar del cierre y las pérdidas de ingresos, los restauradores tienen que seguir pagando impuestos, que no se han visto suspendidos en ningún momento. "¿Ve la caja? Yo la tengo vacía, ¿cómo quiere que le pague?", pregunta Anna, propietaria de un negocio en Barcelona. "Día que no nos dejan trabajar, día que acumulamos deudas", ha añadido.

Mirada puesta en el 14F

Con motivo del inicio de la campaña electoral de cara al 14F, el Gremi ha anunciado que se pondrá en contacto con los diferentes partidos políticos para conocer cómo piensan afrontar el funcionamiento de bares y restaurantes desde ahora y hasta que la vacuna "permita relajar las medidas", ha manifestado Pallarols. "Tenemos por delante unos meses decisivos para el sector, se nos ha acabado el oxígeno", ha concluido.