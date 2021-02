El PP de Coria critica la falta de nuevo presupuesto municipal y acusa al alcalde de centrarse en AxSí

El portavoz del PP de Coria del Río, Andrés Parrado, ha lamentado que "a pesar de que el equipo de gobierno formado por AxSí y UCIN, con 13 concejales y una veintena de cargos de confianza, es el gobierno más numeroso de la historia del municipio, ha sido absolutamente incapaz de sacar adelante un presupuesto para el año 2021, un año en el que es más importante, si cabe, tener un presupuesto para plantear la recuperación económica y ayudar a los más perjudicados por la crisis: las familias y los autónomos y comerciantes de Coria del Río".

Según Andrés Parrado, tal extremo "sólo se explica por dejadez, por incompetencia o por una mezcla de las dos cosas", agregando que el Gobierno local funciona mediante "continuos levantamientos de reparo", algo que a su entender puede estar provocando que el Gabinete municipal "no pueda llevar al pleno un presupuesto avalado por los servicios técnicos del Ayuntamiento".

CENTRARSE EN SU "PROMOCIÓN PERSONAL"

"Es lamentable que un alcalde, en la situación tan difícil que vivimos, en vez de centrarse en cuerpo y alma en su municipio se dedique a su promoción personal y a la de su nuevo partido nacionalista y a montar polémicas artificiales contra el Gobierno de la Junta de Andalucía o contra la Corona. En lugar de tener listo y aprobado un presupuesto para 2021, adaptándose a las necesidades reales de los corianos, se ha dedicado a montar una campaña de promoción personal", insiste Parrado.

"Los corianos no se merecen un alcalde que en vez de plantear en pleno propuestas para apoyar bajadas de impuestos para los hosteleros y comerciantes o ver de qué forma se puede ayudar a los afectados por los gases de la barriada Guadalquivir, se dedique a otros menesteres para los que los corianos no lo han votado. Los corianos, y más en estos momentos, se merecen un alcalde al 200 por ciento, no un alcalde que esté haciendo cálculos electoralistas para promocionarse mejor y poder pactar con la nueva coalición nacionalista y de extrema izquierda que está montando la líder anticapitalista Teresa Rodríguez", ha dicho criticando además supuestos contactos de Modesto González con formaciones como el PNV o AxSí.