Billie Eilish revela el precio que paga por ser famosa: "Sé quién soy 'yo' y no puedo hacer muchas cosas"

La cruz de la fama. Porque parece que ser conocido o conocida a a nivel mundial ya significa toda una vida de lujos. Pero en una época en la que se han redescubierto esenciales los placeres más sencillos como poder salir a la calle a tomar algo con tus amigos (sin miedo de contagio), ¿todo el mundo estaría dispuesto a ser célebre antes de los 20 años? Porque Billie Eilish, a sus recién cumplidos 19 diciembres, sabe que ese sencillo plan está totalmente fuera de su alcance.

La cantante de éxitos modernos como bad guy o el reciente Lo Vas A Olvidar con Rosalía ha reflexionado sobre esa parte de ser una estrella que parece estar en el punto ciego de la sociedad: para ella no es posible estar en un espacio público y hacer vida social como casi la inmensa mayoría de adolescentes actuales (si no estuviésemos en mitad de una pandemia mundial).

"No os preocupéis por mí; ni voy a ninguna fiesta ni salgo demasiado a la calle. Sinceramente, sé que yo soy 'yo' y no puedo hacer muchas cosas... en ningún lugar del mundo. ¡Pero está bien!", ha comentado la artista en una entrevista que ha concedido a Vanity Fair.

La joven ha explicado que incluso en su etapa anónima, tenía "fuerza de voluntad" y no solía ser de ese tipo de personas a las que les pirra salir a beber o incluso a drogarse. "Ahora es cuando me estoy dando cuenta de que tal vez experimentaba ciertos sentimientos de superioridad con respecto al resto de mis amistades", detalla.

"Cuando salíamos de casa, muchos de ellos fumaban, bebían o tomaban algunas drogas, pero a mí eso no me interesaba demasiado debido a mi personalidad. Tengo mucha fuerza de voluntad y siempre he sido muy 'alfa', por lo que daba el tipo de respuesta que más me agradaba", añade sobre sus negativas al alcohol y otras sustancias.

Asimismo, Eilish ha querido mandar un mensaje a sus fans sobre cómo se siente ella ante algunas muestras de cariño excesivas por parte de estos y el trabajo de su equipo de seguridad. "Está más que claro que se necesitan límites y tu círculo cercano puede ayudarte en esos casos. Pero reconozco que me cuesta apartar a la gente que solo quiere demostrarme su amor, incluso si esos arrebatos son un poco locos. Por mi parte al menos trato de no empujarles demasiado", asegura con algo de chanza.

El 'bodyshaming'

En este adelanto de la entrevista que saldrá el próximo mes de marzo (donde Eilish será la portada), la artista también habló de lo que supuso para ella que se hiciera viral una imagen suya, en octubre del año pasado, en la que aparecía en pantalón corto y camiseta sin mangas, lejos del estilo holgado de ropa que suele llevar.

Primero reconoce: "Estoy de veras muy muy contenta de que eso no sucediera tres años atrás, cuando aún tenía una relación horrible con mi cuerpo". Luego explica: "Se preocupó más la gente a mi alrededor que yo; esa era la razón por la que solía cortarme con mi cuerpo". Y alega que esos looks que no se adaptan a la forma de su cuerpo es una forma de luchar contra esa necesidad imperiosa de la imagen.

"Si uso ropa cómoda, no soy mujer", argumenta, "si me quito las capas, una puta. A pesar de que nunca hayas visto mi cuerpo, aún así lo juzgas y me juzgas a mí por ello. ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas en función de su talla. Decidimos quiénes son y lo que valen. Me ponga más [ropa], me ponga menos, ¿quién decide lo que me conviene? ¿Qué significa todo eso? ¿Mi valor se basa solo en cómo tú lo percibes? ¿O es que tu opinión sobre mí no es acaso mi responsabilidad?".