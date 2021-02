Coronavirus.- Oltra creu que vacunats indegudament "han de ser sancionats" però "no pot haver-hi càstig sobre la salut"

Així ho ha considerat Oltra, que s'ha preguntat si el fet de no inocular-los la segona dosi podria "tindre una afectació per a la salut que afavorisca que el virus es faça més resistent", encara que ha matisat: "Jo això no ho sé", per la qual cosa ha insistit que "han de decidir els tècnics".

Preguntada sobre si està d'acord amb la posició del president, Ximo Puig, Oltra ha afirmat tindre una coincidència "absoluta" en el "retret social i ètic". "És repugnant el que han fet, saltar-se la cua de la vacunació. Li l'han llevat a una altra persona en situació de vulnerabilitat i eixe acte pot determinar la vida o la mort d'una persona perquè eixa vacuna no està en el cos d'una persona prioritària", ha asseverat.

En aquesta línia, respecte a Puig ha afirmat que "òbviament hi ha decisions que es comparteixen més, i altres menys". "Hi ha mirades diferents, sensibilitats diferents respecte de diferents qüestions, no és merament partidista, també de persones. Cadascú té la seua mirada, la seua visió, però en general compartim la necessitat de traslladar la gravetat de la situació i l'estrés sobre el sistema sanitari", ha agregat.

Oltra també s'ha pronunciat sobre el que "ha fallat" perquè la Comunitat Valenciana estiga en una situació epidemiològica com l'actual. Per a la vicepresidenta "encara queden moltes qüestions per desentranyar en aquest virus", però sí ha apuntat que durant les festes van estar oberts "l'hoteleria, les grans superfícies comercials i els espais de socialització que és on el virus es mou" i que estan "afavorint eixe contacte".

En aquest sentit, ha apuntat: "Ara estem absorbint les conseqüències d'eixa frase que tants hem combatut en tants àmbits de 'Salvar el Nadal'". "Salvar el Nadal és que tothom estiga en la taula, encara que siguen taules diferents", ha considerat i ha afegit que "Salvar el Nadal era no ajuntar-se i no freqüentar espais de socialització", ha agregat.

Així, també ha considerat que "s'està ajuntant el cansament" i que "no s'acaba de traslladar la gravetat de les conseqüències d'aquesta pandèmia per a molta gent". "Estem fregant els 100 morts al dia, quasi 100 famílies, quasi 100 persones que deixen eixe buit en la taula. M'agradaria que la gent fora conscient", ha agregat.

D'altra banda, ha considerat que la mesura d'obligar a utilitzar la mascareta en la platja és "didàctica" en el sentit que "s'ha vist socialització de persones que no porten mascareta". "Una cosa és anar-se'n a passejar, i una altra són rogles de persones que 'com està el bar tancat, doncs ens anem a la platja'. És important que la gent entenga que açò és greu", ha agregat.

"ELS COMPTES NO IXEN"

Respecte a la vacunació fins a l'estiu, Oltra ha afirmat que la Comunitat Valenciana porta 114.000 persones vacunades i que aquest dilluns han arribat 37.000 dosi més. "Portem un ritme prou ràpid, però en fi, som cinc milions de persones i tenim 114.000 vacunades, així que no cal ser Pitàgores, que els comptes no ixen sinó venen les dosis que falten", ha apuntat, encara que ha recordat que l'estiu "és fins al 22 de setembre".