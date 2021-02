AMP.- Les ratxes de vent bolquen diferents camions a Font de la Figuera i un mur a La Nucia

Segons ha informat el '112 Comunitat Valenciana' i la DGT, la bolcada de camions s'ha registrat aquesta matinada i, com a conseqüència, la Guàrdia Civil ha hagut de tallar la carretera en tots dos sentits.

L'autovia A-33 continua restringida al trànsit pel fort vent i els camions bolcats aquesta matinada no obstaculitzen el pas, ha informat l'Institut Armat.

Així mateix, el vent ha tirat un mur a La Nucia i dos portes de garatge que els bombers de la Diputació d'Alacant ja han llevat.

En total, el Consorci de Bombers d'Alacant va realitzar 10 intervencions per vent a la nit, sis d'elles a Benidorm. I aquest matí, des de les 8 a les 10.30 hores, ha realitzat altres 20 actuacions, especialment en la Marina Baixa, a Benidorm, però també dos a Elda, Oriola, Elx i Sant Vicent. No són intervencions per danys importants.

Per la seua banda, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló s'ha mobilitzat per a retirar un arbre caigut a Vilamalur, en el Parc Espadà Millars.

RATXES DE VENT

En les últimes quatre hores, Benidorm ha registrat ratxes de vent de fins a 97 km/h; Bicorb de 86; Vilafranca, 82; Morella, 81; Xàtiva, 80; La Pobla de Benifassó-Fredes, 77; València Aeroport, 76; Torreblanca, 74; i Alacant-Elx Aeroport, 71.