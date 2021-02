Sobre les 7.30 hores han col·lisionat dos vehicles en la V-31, en el terme municipal de Beniparrell, per causes no precisades. Després de rebre l'avís, el CICU ha mobilitzat una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB).

L'equip sanitari ha assistit dos dones de 51 i 53 anys per policontusions. Posteriorment, les dos ferides han sigut traslladades a l'hospital Intermutual de Levante de Sant Antoni de Benaixeve en l'ambulància de SVB.