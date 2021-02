Cvirus.- El primer cap de setmana de tancament de grans ciutats se salda amb 3.200 actes de sanció i 24 detinguts

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han finalitzat a les sis del matí d'aquest dilluns els controls per a mantindre el tancament. En general, aquest diumenge no es van registrar grans incidències de trànsit, però sí retencions puntuals en els accessos a grans ciutats a partir de les 19 hores, segons el balanç de Delegació de Govern.

Paral·lelament, un dispositiu s'ha desplaçat les 6.30 d'aquest 1 de febrer a l'aeroport de València per a custodiar la distribució d'altres 30.000 dosis de vacunes que s'han entregat a la Conselleria de Sanitat Universal.

La delegada del Govern, Gloria Calero, destaca "per damunt de tot el compromís de la majoria de la població" i agraeix la complicitat i el treball dels agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil durant els últims dies, a més de garantir que seguiran col·laborant amb la Generalitat i els ajuntaments: "La gran majoria de la població no s'ha saltat les normes malgrat el cansament per portar un any d'emergència sanitària".

En total, la Policia ha alçat a nivell autonòmic més de 3.200 actes de sanció i ha arrestat 24 persones des de les 15 hores del divendres fins a les huit de la vesprada d'aquest diumenge. És el cos que més dispositius ha desplegat durant el cap de setmana perquè té competències en la majoria de ciutats tancades perimetralment.

En la província de València, el balanç llança 6.410 persones i 5.680 vehicles controlats (1.007 rebutjats), a més de 244 actes per no portar mascarilla, 299 per incomplir la mobilitat nocturna, 1.129 per altres motius, 47 per drogues, 16 per armes, 13 per desobediència i huit per excés de persones dins d'un vehicle. També hi ha una sanció per conduir sota els efectes de les drogues i cinc per festes il·legals, fins a un total de 1.757 actes.

A Alacant, durant la vesprada del divendres es van produir importants encallaments en les principals vies d'accés a la capital, Benidorm i Elx, mentre el dissabte i el diumenge van ser pràcticament inexistents. No va haver-hi botellots, quedades, ni aglomeracions en les platges, encara que sí es va registrar una baralla el diumenge de matinada en la zona nord de la ciutat d'Alacant amb deu persones intervingudes i dos arrestades per lesions.

En aquesta província també es va identificar 4.330 persones i es van controlar 4.120 vehicles, amb un total de 1.280 actes. Fins a 22 persones van ser detingudes en els controls: deu per reclamació, sis per desobediència, cinc per seguretat vial i una per atemptat.

I a Castelló, els primers dies de tancament deixen un total de 247 actes: 27 per mascareta, 30 per excessos grupals, 44 per toc de queda i 146 per incomplir el tancament de grans ciutats. Un home va ser detingut per resistència greu i un botellot de cinc persones va ser desmantellat amb la proposta de set sancions. També es van alçar huit actes durant la celebració d'una activitat esportiva grupal.

512 SANCIONS DE LA GUÀRDIA CIVIL

Per la seua banda, la Guàrdia Civil ha imposat durant el cap de setmana un total de 512 sancions, de les quals 256 corresponen a aquest diumenge (105 a València, 80 a Castelló i 71 a Alacant). Els seus agents han controlat els accessos a les ciutats i han realitzat controls informatius perquè els vehicles donaren la volta i no accediren als municipis confinats, a més de seguir patrullant zones rurals per a evitar l'organització de festes en xalets o masies.

En conjunt, de divendres a diumenge, més de 10.000 agents de les forces i cossos han estat alerta per a garantir el compliment de les mesures a la Comunitat Valenciana i reforçar els controls en cas que fora necessari, juntament amb dos helicòpters de Guàrdia Civil i Policia Nacional i drons per a inspeccionar la costa.