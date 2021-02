La mascareta a la platja i per a fer esport serà obligatòria a partir d’aquest dilluns

La Conselleria de Sanitat Universal ha ampliat fins al dia 15 d'aquest mes de febrer les mesures que estan actualment en vigor en la Comunitat, a més d'afegir altres com l'ús obligatori de la mascareta mentre es practica esport o, simplement, es passeja per la platja.

La normativa fixa per a aquesta nova mesura un horari de 10.00 a 19.00 hores. Així es va publicar el dissabte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i, per tant, ha entrat en vigor durant la mitjanit d’aquest dilluns.

També es manté la limitació de les reunions a casa al nucli de convivència, al carrer a dues persones i el confinament perimetral durant els caps de setmana de ciutats de més de 50.000 habitants.

Repassem algunes de les mesures actualment vigents:

MASCARETA PER A FER ESPORT, OBLIGATÒRIA

En primer lloc, la norma modificada disposa que “les persones de sis anys en avant estan obligades a l'ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic”.

Afig que l'ús de la mascareta serà també obligatori durant la pràctica d'activitat física o esport dins dels nuclis urbans i en els espais a l'aire lliure, en horari de 10.00 hores fins a les 19.00 h.

I detalla dues excepcions: no serà obligatori durant “la pràctica d'activitat física o qualsevol altra activitat fora de nuclis de població amb la qual resulte incompatible el seu ús” ni “en les activitats infantils i juvenils d'oci mentre es romanga amb el grup de convivència estable”.

Igualment, la norma estableix que “l'ús de la mascareta a les platges és obligatori en tot moment per a totes les persones majors de sis anys”.

TANCAMENT A LES 18.00 HORES DE L'HOSTALERIA

La resolució amplia, ara com ara, fins al 15 de febrer el tancament de l'hostaleria a les 18.00 hores. En aquesta norma, la Conselleria de Sanitat aclareix que “no estan inclosos els establiments l'activitat principal dels quals és la prestació de serveis professionals i els centres en els quals s'imparteix formació no reglada”.

DE BOTIGUES I CENTRES COMERCIALS

Així mateix, es mantindrà fins al 15 de febrer el tancament a les 18.00 h de locals i superfícies comercials, excepte els quals venen productes d'alimentació, begudes, productes higiènics, establiments farmacèutics, sanitaris, òptiques, productes ortopèdics, serveis de perruqueria i d'aliments per a animals de companyia.

CLAUSURA TOTAL DE ‘SPAS’

D'altra banda, la normativa contempla el tancament total de saunes, spas, solàriums, banys turcs, balnearis, salons de massatges i establiments similars.

LÍMIT EN LES REUNIONS

Igualment, es manté el màxim de dues persones en espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, llevat que es tracte de persones convivents. Mentrestant, en domicilis i espais d'ús privat, tant a l'interior com l'exterior, només es permeten les reunions familiars i socials de persones que pertanguen al mateix nucli o grup de convivència.

Això sí, hi ha excepcions: les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l'atenció i acompanyament a persones menors d'edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d'especial vulnerabilitat; la convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors no convivents entre ells, i l'acolliment familiar de persones menors d'edat en qualsevol de les seues tipologies.

A més, també s'exceptuen les reunions de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents i de les persones que viuen soles, que podran formar part d'una altra única unitat de convivència formant una unitat de convivència ampliada.

TANCAMENT PERIMETRAL

Es mantenen les limitacions a l'entrada i l'eixida de la Comunitat excepte per a desplaçaments justificats. I continua vigent la prohibició d'entrar i eixir de les 16 ciutats de la regió amb més de 50.000 habitants, València entre elles.

Més de 4.000 sancions per incomplir la normativa antiCovid

Les forces de seguretat van imposar només aquest cap de setmana en la Comunitat 4.124 sancions per no portar mascareta i altres incompliments de les mesures antiCovid i van alçar 667 actes per botellots només a la província de València. De totes elles, només el divendres van ser quasi 600 les sancions imposades per saltar-se el tancament perimetral i les restriccions de mobilitat vigents.