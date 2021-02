Lo que cobran de pensión Manuela Carmena, Miguel Ríos, Javier Clemente o Charo López: confiesan en 'Salvados'

El periodista Gonzo se sentó con cuatro personas conocidas para reflexionar sobre la vejez y consiguió que personalidades como la excalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el cantante Miguel Ríos, la actriz Charo López o el entrenador de fútbol Javier Clemente se abrieran a contar cómo viven sus años maduros en el programa llamado Felices 70.

Pero sin duda una de las cosas que más ha llamado la atención es la cantidad que cada uno de ellos percibe de sus pensiones contributivas, aunque la mayoría de ellos confesaron complementar las mismas con sus ahorros.

"La pensión media en España está en 1170 euros, en el caso de los autónomos es de 780 euros", les recordaba Gonzoo.

"El fútbol entró tarde en el tema... [de las pensiones] fue cuando se creó la AFE y la cotización de los clubs era muy baja y yo he entrenado fuera y ha habido años que no he cotizado, así que mi pensión ahora es 1.280 euros o una cosa así", decía el entrenador Javier Clemente.

Un caso parecido es el de Miguel Ríos, que confesó que en la industria de la música "no se cotiza mucho", por las características del trabajo, donde no te dan de alta, por lo que ahora percibe 800 euros de pensión, por lo que en realidad "si tengo buen pasar es por lo que he ahorrado".

El mundo de la interpretación puede parecerse y más hace varias décadas, cuando "los productores" no cotizaron por los trabajos que hizo la actriz Charo López, que ahora percibe 1350 euros después de toda una vida trabajando y cuando llegó a cobrar la pensión "fue una sorpresa" y que si viviera de la pensión lo pasaría "mal".

Manuela Carmena, que fue jueza durante muchos años, confesó que cobra "2.400 euros líquidos al mes".

"¿Da para mantener los gastos de una persona de 70 años?", les preguntaba Gonzoo, algo ante lo que todos destacaron que no eran ejemplo del ciudadano medio. "Tendrías que haber traído un currito para que te explicara eso, porque los que estamos aquí tenemos más pasta y no vivimos de la pensión", decía Miguel Ríos.

"Hay gente que vive con menos, hay que plantear que si lo comparas con los salarios medios o los salarios mínimos... según la cualificación profesional hay menos distancia entre lo que tenías de sueldo y la pensión", explicaba Carmena, que dice cobrar "menos de la mitad del sueldo", y que "en otras categorías donde el sueldo es más bajo, la pensión no está tan lejos de lo que era el sueldo".

"Tenemos que procurar que al final de la vida de las personas se pueda vivir de una forma digna", aportaba Miguel Ríos, a lo que se sumaba Clemente, pero con matices: "Creo que es poco, deberían de darles más. El problema no es cuánto hay que darles, es cuánto hay para darles".

"Sería muy bueno hacer compatible la pensión completa con la posibilidad de trabajar, si llegas a los 74 y estás bien y puedes hacer un trabajo, ¿por qué no lo vas a hacer?", reflexionaba Carmena, poniendo en valor el aprovechar la experiencia de los más mayores, algo que no acabó de cuadrarles al resto de invitados.

"Depende de los trabajos, porque a los sesenta años en un andamio es criminal", opinó Miguel Ríos. "El trabajo no es tan agradable para todo el mundo como para nosotros, yo creo que la gran aspiración del ser humano es haber trabajado una vida y poder retirarse dignamente y no trabajar más", sentenció Charo López.