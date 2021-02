Mapa | Castilla y León, Asturias y Madrid, últimas CC AA en endurecer las restricciones por el auge de la Covid

España sigue registrando máximos históricos en las cifras de contagios de coronavirus, y las autoridades esperan que pronto se llegue al pico de lo que ya se llama tercera ola. Después de las fiestas navideñas, el número de infectados se ha disparado, el país sigue en riesgo extremo, y las comunidades autónomas endurecen las restricciones.

De momento, éstas son las medidas que se han adoptado en cada región.

Restricciones Covid por Comunidades, a 29 de enero de 2020. Henar de Pedro

Andalucía

El Gobierno andaluz ha acordado el confinamiento perimetral de la comunidad hasta el 15 de febrero y prohibir los viajes entre provincias, el adelanto del cierre comercial y de la hostelería a las 18.00 horas y limitar las reuniones a cuatro personas como máximo.

Las restricciones incluyen el cierre de 541 municipios con una incidencia de más de 500 casos y la prohibición de abrir bares y comercios en 274 localidades con una incidencia superior a mil contagios.

El toque de queda se mantiene las 22.00 h, pero el Gobierno ha solicitado a los andaluces que "de forma solidaria y voluntaria" no salgan de casa más allá de las ocho de la tarde.

Aragón

El Gobierno de Aragón mantiene el confinamiento perimetral de dos capitales de provincia, Zaragoza y Teruel, y de seis localidades más -Calatayud, Ejea, Tarazona, Alcañiz, Cuarte de Huerva y Utebo- para evitar la propagación del coronavirus ante el aumento de casos. Huesca ciudad también ha estado confinada, pero la restricción se ha levantado el 27 de enero.

Además, las reuniones solo podrán ser de cuatro personas en cualquier espacio, público o privado, salvo que sean convivientes, y el inicio del toque de queda se adelanta, de las 23.00 horas a las 22.00.

Asimismo, los negocios no esenciales deberán cerrar a las 18.00 horas los fines de semana, a excepción de los destinados a actividades culturales y deportivas, mientras que de jueves a lunes seguirán con la limitación horaria a las 20.00 horas.

Asturias

Mantiene el cierre perimetral autonómico y ha fijado el toque de queda entre las 22.00 y 6.00 horas. Las reuniones se limitan a un máximo de 6 personas y la hostelería -que solo puede atender en terrazas- y el comercio no admitirán clientes a partir de las 19.30 horas y deberán cerrar a las 20.00 horas (salvo entregas a domicilio).

Están cerradas perimetralmente las localidades de Áviles, Corvera, Castrillón, Oviedo, Llanes, Cangas de Narcea, Gozón, Noreña, Gijón, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Lena, Grado y Aller. En las tres primeras han entrado en vigor nuevas restricciones por la alta incidencia del virus y se ha decretado el cierre total de la hostelería y de los comercios con más de 300 metros cuadrados de superficie.

Se suspende la actividad presencial de la enseñanza universitaria, incluida la realización de exámenes, y pide a la población "autoconfinamiento".

Baleares

El Govern de Baleares mantiene el cierre perimetral de la isla de Ibiza hasta mediados de febrero. De esta manera, las islas Pitiusas quedarán aisladas de forma perimetral, ya que el cierre de Formentera se decretó el pasado 23 de enro, y solo se permitirá la entrada y salida de las islas por motivos “esenciales” como puede ser los desplazamientos por obligación profesional, asistencia a centros educativos, el retorno a la residencia habitual o la asistencia a personas mayores, menores o vulnerables, entre otros.

La comunidad balear es la primera en España que ha prohibido las reuniones sociales y familiares entre personas no convivientes, una medida que se aplica en Mallorca e Ibiza desde el 13 de enero, cuando entró en vigor el cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios. La prohibición excluye las actividades laborales, institucionales y de transporte público.

Se contemplan como excepciones a esta prohibición las personas que vivan solas, que podrán reunirse con miembros de un solo núcleo de convivencia, los menores que se reúnan con sus progenitores en caso de que no vivan juntos y los matrimonios que no residan en la misma vivienda.

En Mallorca e Ibiza, los establecimientos de restauración solo podrán servir comida para llevar hasta el inicio del toque de queda de las 22.00 horas, o de llevarla a domicilio hasta medianoche.

Los centros comerciales deberán cerrar si tienen más de 700 metros cuadrados de superficie en Mallorca y más de 400 en Ibiza, salvo en lo referido a la venta de artículos esenciales (alimentación y limpieza).

Deben cerrar los gimnasios y los spa de interior, y se mantiene aforo máximo de 30 % en espectáculos culturales, con el consumo de alimentos y bebidas prohibido. En el transporte, los autobuses interurbanos solo pueden ocupar sus plazas de asiento (sin viajeros de pie), y en los trenes y el metro solo pueden ir ocupadas las plazas sentadas y de pie señalizadas en el suelo.

Canarias

En Lanzarote y la Graciosa, en nivel 4, todas las actividades económicas no esenciales cerrarán a las 18.00 horas. Tenerife mantiene el nivel 3 y las mismas restricciones y limitaciones que tenía hasta ahora, con toque de queda a las 22.00 horas,

El nivel 2 de La Gomera y Gran Canaria supone un toque de queda de 23:00 a 6:00 horas, una reducción en el aforo de no convivientes desde los 6 actuales a 4 personas, cifra que se mantiene en la hostelería y en la práctica deportiva en grupo, mientras que el aforo del transporte público es del 50%.

El nivel 1 de El Hierro, La Palma y Fuerteventura conlleva un toque de queda de 24:00 a 6:00 horas y un aforo de seis personas en los casos antes mencionados.

Se prolonga el control de pruebas covid para los viajeros procedentes de otros lugares de España que lleguen por vía marítima o aérea: PCR negativa con 72 horas de antelación máxima para los mayores de seis años.

Cantabria

Mantiene el cierre perimetral y establece un toque de queda entre las 22.00 y 06.00 horas. Desde el 27 de enero mantiene confinados los municipios de Laredo, Colindres, Polanco y Santa María de Cayón.

El máximo de personas en reuniones es de seis y las grandes superficies comerciales están cerradas durante los fines de semana de manera indefinida. El interior de bares y restaurantes también está cerrado. Además, prohíbe el acceso de público a los eventos deportivos y reduce a un 33% el aforo en las actividades culturales.

Castilla Y león

La Junta de Castilla y León ha decidido adelantar a las 20.00 horas el toque de queda, confinar perimetralmente todas las provincias y limitar a cuatro personas las reuniones en domicilios. A estas restricciones se suman el cierre en el interior de los establecimientos hosteleros, la clausura de gimnasios, centros comerciales y salas de apuestas, además del cierre perimetral de la Comunidad.

Por otra parte, el Ejecutivo castellanoleonés ha decretado desde esta semana para 53 municipios, donde la incidencia acumulada a siete días es de más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, el cierre de la hostelería, los centros infantiles y juveniles, los museos, archivos y teatros y ha adelantado el cierre de los establecimientos a las 18.00 horas.

Castilla-La Mancha

La comunidad tiene fijado el toque de queda a las 22.00 hasta las 7.00, ha cerrado perimetralmente todos los municipios y también mantiene clausurada la hostelería, centros comerciales y lugares de ocio en general. El límite para reunirse está fijado en seis personas, tanto en ámbitos públicos como privados.

El cierre de locales de ocio incluye hogares de jubilados, bares, restaurantes y pubs, exceptuando locales que en virtud de especiales características sea esencial, como en hospitales para usuarios, establecimientos hoteleros para clientes o comedores escolares. Sí se permitirá el reparto a domicilio de comida hasta las 22.00 horas.

Se cierran locales de apuestas, se suspenden visitas sociales en centros de mayores y viviendas tuteladas; cines, teatros, saunas, bibliotecas y conferencias quedan suspendidos; actividades deportivas federadas pueden realizarse sin público; y las visitas culturales se reducen a 6 máximo.

Los mercadillos se limitarán a un tercio del aforo; se cierran parques y jardines a las 22.00 horas.

Cataluña

Confinamiento municipal hasta el 7 de febrero, así como el cierre de los centros comerciales y los gimnassios.

Los comercios no esenciales quedan cerrados los fines de semana y, entre semana, pueden abrir aquellos que tengan menos de 400 metros.

La restauración se mantiene como hasta ahora -con franjas horarias para servir solo durante las comidas y desayunos-, al igual que la cultura, mientras el toque de queda nocturno sigue siendo entre las 22 y las 6.00 horas.

Comunidad Valenciana

La Generalitat ha limitado las reuniones a los convivientes en el espacio privado y a dos personas -de dos núcleos de convivencia- en el espacio público. Además, se prorroga el confinamiento de la comunidad y el de las ciudades de más de 50.000 habitantes durante fines de semana y festivos, que afecta a 15 ciudades, entre ellas Valencia, Alicante y Castellón.

Se cierra al completo la hostelería (que si que podrá ofrecer comida a domicilio) y los comercios deben cerrar a las 18.00 horas, salvo en el caso de las tiendas de alimentación, farmacias y otras consideradas esenciales. El toque de queda se adelantó a las 22:00 horas.

No estará permitido fumar al aire libre. Además, se ha decretado el cierre de todas las instalaciones deportivas salvo para el uso de profesionales del deporte y competiciones oficiales de carácter estatal.

Extremadura

Extremadura permite a partir del viernes 29 de enero de nuevo la apertura del comercio minorista de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y con un aforo del 30% en los municipios de más de 3.000 habitantes. También se permite la reapertura, en las mismas condiciones, de aquellos establecimientos de más de 400 metros cuadrados de superficie que se dediquen a la venta de coches, muebles o electrodomésticos.

El toque de queda queda fijado entre las 22.00 y las 6.00 horas y las reuniones están limitadas a 6 personas excepto si son convivientes. Desde el 14 de enero, la región permanece cerrada perimetralmente y prohíbe la hostelería y el comercio no esencial en las localidades de más de 3.000 habitantes.

Galicia

La Xunta mantiene cerrados perimetralmente desde el pasado 27 de enero todos los municipios de Galicia, ha limitado las relaciones sociales a convivientes y ha suspendido toda actividad no esencial, lo que implica el cierre de los locales de hostelería y los gimnasios, entre otros. El toque de queda por ahora se mantiene desde las 22:00 a las 6:00 horas.

También deberán cerrar al público cines, teatros, auditorios, museos, bibliotecas y otros espacios culturales, así como casinos, salones de juego, tiendas de apuestas, locales de ocio nocturno y espacios de ocio infantil, entre otros.

Madrid

La Comunidad de Madrid ha adelantado el toque de queda de las 23.00 a las 22.00 horas y el cierre de la hostelería y establecimientos no esenciales de las 22.00 a las 21.00 horas, y ha prohibido las reuniones de no convivientes. Además, ha prohibido las reuniones de no convivientes en domicilios y ha limitado a cuatro el número de personas que se pueden reunir en establecimientos de hostelería, tanto en el interior como en el exterior.

El Ejecutivo regional ha decidido ampliar las restricciones de movilidad y actividad a varias zonas básicas de salud y municipios con incidencia preocupante de Covid-19. Desde este lunes 1 de febrero, habrá en la región 30 localidades y 71 zonas básicas de salud con limitaciones, que afectarán a más de 1,8 millones de personas.

Murcia

La región está cerrada perimetralmente y mantiene confinados 43 de sus 45 municipios. En los municipios confinados está cerrada la hostelería. El toque de queda es de 22:00 a 6:00 horas. Las reuniones solo están permitidas si son de personas convivientes.

Además, El Gobierno de Murcia ha suspendido la prestación de los servicios al público a partir de las 20.00 horas, salvo en servicios esenciales como los vinculados con el ámbito sanitario, las farmacias, supermercados o las comidas para llevar. Además, en ocho municipios ha decidido adelantar este cierre a las 18.00: Yecla, Moratalla, Albudeite, Mula, Fortuna, Caravaca de la Cruz, Ricote y Jumilla, En ellos, los servicios no esenciales no abrirán los fines de semana.

La Rioja

El Gobierno de La Rioja ha acordado cerrar todos los locales, establecimientos, servicios y actividades no esenciales del 22 de enero al 23 de febrero, así como confinar perimetralmente sus 174 municipios, excepto para acudir a comprar, a trabajar, a centros sanitarios y educativos y cuidar a personas que lo precisen, entre otras.

Además, ha suprimido cualquier tipo de reunión -antes limitadas a 4 personas-, salvo las unidades de convivientes y determinadas excepciones, y mantiene el toque de queda entre las 22 y las 6 horas.

Navarra

Navarra ha cerrado desde el pasado 23 de enero el interior de los establecimientos de la hostelería y limitar las reuniones en los espacios privados, como la vivienda, a la unidad convivencial (con excepciones por ejemplo en el caso de personas que vivan solas y dependientes).

En la hostelería, se cierra el interior de los establecimientos y se mantienen abiertas las terrazas con el horario hasta ahora vigente, es decir, hasta las 21 horas (también se podrán hacer pedidos a domicilio hasta las 22.30 horas), además de la prohibición de fumar en las terrazas.

La comunidad foral, además, sigue cerrada perimetralmente, con el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas, y el máximo de personas que se pueden reunir es de 6.

País Vasco

Euskadi mantiene el confinamiento perimetral de la región, además de todos sus municipios. El toque de queda se aplica desde las 22.00 hasta las 6.00 horas y se limita a un máximo de cuatro personas los grupos sociales o familiares.

Desde el 26 de enero, el Gobierno vasco ha decretado el cierre de la hostelería en municipios con una incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes y más de 5.000 vecinos y en aquellos por debajo de este nivel de población que también reportan altos niveles de transmisión.

Ceuta y Melilla

En Ceuta, el toque de queda nocturno es de 22 horas a 06.00 horas y la localidad española norteafricana está confinada perimetralmente. El número máximo de no convivientes que podrán reunirse en cualquier espacio público o privado seguirá en cuatro y el aforo máximo de los templos religiosos, en un tercio de su capacidad y siempre por debajo de 74 personas.

En Melilla, el toque de queda es a las 22,00 horas y se cierra toda la actividad económica -incluida la hostelería- a las 19,00 horas, salvo los establecimientos de alimentación, farmacias, gimnasios, gasolineras y educación que cerrarán a las 21,30 horas.