Entrevista | Alejandro Fernández (PPC): "La operación Illa es márketing de Moncloa y se está deshinchando"

Alejandro Fernández no se fía de las encuestas. Muchas de ellas dan a su partido, el PP, un resultado el 14 de febrero mejor al obtenido en 2017, pero no le parece suficiente. Cree que el "cambio" en Cataluña pasa porque el voto constitucionalista se "agrupe" bajo los populares y avisa de que la llamada "operación Illa" es solo márketing y se está "deshinchando" en las últimas semanas. Fernandez atiende a 20minutos en el inicio de la atípica campaña y reconoce que la pandemia lo ha cambiado todo, por lo que define estas semanas como un momento "difícil" pero pide "mandar un mensaje de esperanza".

Es una campaña muy atípica, ¿cómo se presenta?

Anímicamente es muy difícil para todos. El que no ha perdido a un familiar ha perdido a un amigo, entonces es muy difícil para todos. Es una campaña entonces en la que tenemos que trasladar un mensaje para tdos pero siempre con el recuerdo de los fallecidos, del personal sanitario y de la gente que lo está pasando peor. No hay que negar que es una campaña muy difícil.

Son las elecciones con más partidos en liza, ¿qué propuestas del programa del PP cree usted que marcan la diferencia?

Nosotros somos el cambio de verdad. No somos ni la continuidad del separatismo ni un tripartito de izquierdas con separatistas dentro, que es la propuesta del PSC. Somos un cambio auténtico y ese cambio apuesta por la salud, por el dinamismo económico y por la convivencia. Esa es la diferencia que tenemos con el resto de partidos que se presentan.

"El PP no hace la OPA a nadie, somos el verdadero cambio en Cataluña"

Hay muchas voces acusándoles de intentar absorber a Ciudadanos, que además ganó las elecciones en 2017. ¿Qué valoración hace?

El PP al final no le hace la OPA a nadie. Somos un partido que integra a todas aquellas personas que llaman a nuestra puerta y que quieren integrarse en nuestro partido. Somos el gran partido del centro derecha en España y la alternativa constitucionalista en Cataluña, incluso pasando etapas muy difíciles. No vamos contra nadie, lo que queremos es sumar, porque se demuestra que hay que sumar en torno al PP. Hay otros partidos muy respetables, pero que cuando han tenido la oportunidad de ser alternativa no han ejercido su papel. Por lo tanto ahora es normal que la gente quiera volver a reagruparse en el PP.

Entiendo entonces que la iniciativa de quienes se han sumado ha sido de ellos y no del PP...

Cualquier persona que se dedique a desvelar conversaciones privadas merecería muy poca confianza por parte de la gente. Lo que es evidente es que somos un proyecto integrador y que busca aglutinar, después los aspectos concretos de esas conversaciones son cuestiones que son sagradas.

Aún así, las encuestas les dan a ustedes mejor resultado que en 2017, ¿dónde cree que está la clave esta campaña para ustedes?

Es que a mi las encuestas me dan igual, y lo digo con todo el cariño y respeto. Soy politólogo y respeto mucho a quienes las hacen, pero un político que se guíe por las encuestas…mal asunto. Y eso que es verdad que ahora nos favorecen y que todas señalan que podemos doblar nuestros resultados. Pero a mí lo que me preocupa es que podamos construir un Gobierno alternativo en Cataluña, que no sea ni separatista ni un tripartito de izquierdas. Y eso solo se construye en torno al PP porque Cs no sabe ser alternativa y el PSC siempre que puede pacta con Esquerra. Hay que conseguir que no les sea posible, que no les dé la suma.

Hay alguna encuesta que sitúa a Vox por encima del PP, ¿les veis sumándose a ese proyecto del que usted habla?

Eso se lo tendría que preguntar a Vox. Ellos ya se sitúan donde quieren cuando tienen discursos euroescépticos o eurófobos incluso y hablan de hacerle una enmienda a la totalidad a la Transición. Esa pregunta se la hay que hacer a Vox, no a mí.

¿Qué es para el PP el efecto Illa?

Una operación de márketing de Moncloa que está empezando a deshincharse.

Si dieran los números, ¿apoyaría el PP un Gobierno del PSC si eso supone no contar con los independentistas?

Eso es un escenario de ficción que está intentado el PSC para llevarse los votos constitucionalistas y después regalárselos a ERC. No es que me lo invente yo, es que el PSC lo ha hecho siempre. Siempre que ha podido, ha sumado con Esquerra. En Casteldefells tuvo la oportunidad de sumar con nosotros y llegó a pactar con la CUP. Es una pregunta para el PSC.

De nuevo estarán equilibrados los bloques y no parece que vaya a haber una mayoría clara. ¿Dónde puede estar la llave para Cataluña?

La llave es que el PP esté fuerte. Hay otras dos comunidades que tenían anomalías. En el País Vasco se produjo el cambio cuando el PP estuvo fuerte y en Andalucìa ha sucedido lo mismo. Que nadie se lleve a engaño, la llave pasa porque el PP esté fuerte porque si no esa alternativa nadie la va a ejercer. Y tenemos experiencia en ello. En Cataluña hay otros partidos que se autodenominaban de la nueva política que tuvieron la llave y no la ejercieron en su momento.

Hemos sabido que Pablo Casado va a tener mucha presencia, también asistió Isabel Díaz Ayuso…¿Estarán en la campaña de una forma u otra todos los presidentes autonómicos?

Van a participar todos porque nosotros somos un partido nacional que tenemos unos presidentes autonómicos extraordinarios y por lo tanto no solo ellos, también van a ayudarnos muchos alcaldes, concejales, diputados. Este es el partido más grande de España. De lo que se trata es de sumar y yo estoy encantado de que nos echen una mano.

Menos actos, medidas de seguridad, tercera ola. ¿Qué posición tomaron ustedes sobre el aplazamiento? ¿Por qué hubo partidos que se posicionaron a favor del aplazamiento?

BIOgrafía Alejandro Fernández es el candidato del PP a las elecciones catalanas del 14-F. Es politólogo y desde el 2018 es el presidente del PP de Cataluña y diputado en el Parlament, donde también ejerció como portavoz del grupo parlamentario. También fue diputado en el Congreso.

Nosotros nunca nos posicionamos ni a favor ni en contra porque no se nos facilitó la información que pedimos y que tenía que ver con las condiciones sanitarias y con las condiciones de libertad para el voto. Además el Gobierno de la Generalitat lo hizo fatal dictando un decreto absurdo. Ahora es la justicia quien tiene que determinar.